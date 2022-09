Alessandra Amoroso mostra come fa ad essere sempre in forma smagliante: ha ripreso tutto nelle sue storie social.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate e ascoltate del panorama musicale italiano. Il 2009 fu un anno importante per lei, perchè entrò a far parte di Amici, talent che la vide trionfare alla finalissima. Dopo questa esperienza tutto è cambiato. Ne ha fatta di strada e ha calcato in questi anni i migliori palchi.

Negli ultimi giorni è finita al centro del gossip e non parliamo in riferimento alla sua musica. Sono iniziate a circolare delle voci su una presunta sua relazione con il cantante Antonio Aiello, meglio conosciuto solo come Aiello. Si sono susseguite veloci le notizie che parlavano di un rapporto sentimentale tra i due che sarebbe stato tenuto nascosto. Dopo che la notizia ha fatto il giro del web, ha deciso di intervenire per spegnere queste voci. La cantante su twitter ha scritto: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”.

Con questo tweet ha voluto smentire ogni tipo di gossip. Sembrerebbe che fra i due ci sia solo una bella amicizia. Inoltre Alessandra ha anche voluto scherzare sull’accaduto, facendo riferimento a quanto successo nell’ultimo periodo. Infatti si era alzato un polverone dopo la diffusione di un video in cui aveva detto ‘no’ ad un autografo. Essendo amata da migliaia e migliaia di persone, è anche molto seguita sui social. Sul suo instagram mette al corrente i follower delle date del suo tour ma non solo. Ci sono anche cose più personali, per esempio in questi ultimi giorni ha mostrato come si tiene in forma.

Alessandra Amoroso, come fa ad essere sempre in forma smagliante: mostra a tutti qual è il suo ‘segreto’

Amici è stato un trampolino di lancio per molti artisti e lo è stato anche per Alessandra Amoroso. La cantante è molto amata. Già allora, nel 2009, riuscì a portare a sè l’amore di tutti coloro che seguono il talent show. Chi lo segue da tanto tempo, ricorderà cosa accadde quando la prima volta cantò Immobile in studio.

Il pubblico presente si alzò in piedi. Il brano emozionò tutti e Alessandra non si aspettava di ricevere tutto quell’amore, così, all’improvviso. Più volte l’abbiamo vista ritornare in quel posto che definisce casa, dove ogni cosa ha avuto inizio e il suo sogno non ha mai smesso di pulsare più forte che mai. Negli anni, con il successo anche di nuove fonti di comunicazione, come di instagram, i fan hanno cominciato a seguirla sul suo canale. Sul profilo pubblica molte foto che riguardano il suo lavoro, possiamo vederla sul palco ad uno dei tanti concerti. Spesso mostra anche la quotidianità. Pochi giorni fa ha mostrato come fa ad essere sempre in forma smagliante.

Alessandra segue, come possiamo vedere dalle varie storie pubblicate, un allenamento costante.

Nelle immagini è in palestra e svolge tanti esercizi diversi. Molti a corpo libero, senza l’utilizzo di nessun attrezzo. Ma diversi anche con l’ausilio di tutti gli strumenti che ha a disposizione. Per esempio alza pesi non proprio leggeri. Per allenarsi indossa un leggins sportivo sembrerebbe a strisce di colore bianco e nero e un top, stesso colore. Si tratta di un completo. Naturalmente anche le scarpe sono sportive. Per svolgere i consueti esercizi bisogna stare comodi e sembrerebbe che lei abbia rispettato ogni requisito. I capelli sono sciolti dato che sono corti e non creano fastidio. Quindi, alla domanda ‘come fa Alessandra Amoroso ad essere sempre in forma smagliante?’, possiamo dire che segue un buon allenamento, svolgendo esercizi per ogni zona del corpo.