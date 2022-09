Amici 22, primi ‘battibecchi’ fra gli insegnanti: cosa è successo

Amici 22, vengono fuori i primi battibecchi fra gli insegnanti e le prima battutine non tardano ad arrivare, cosa è successo

Ad una settimana ormai dalla grande ripartenza dei programmi televisivi più in voga, siamo attaccati allo schermo per non perderci nessun aggiornamento di quelli più amati. Tra questi c’è sicuramente il seguitissimo talent condotto da Maria De Filippi.

Ebbene stiamo parlando di Amici, il talent che ad oggi è arrivato alla sua ventiduesima edizione in onda su Canale 5. Un talent di successo che ha permesso in questi anni di formare i futuri volti del mondo della musica e dello spettacolo. Sono tante le voci ad oggi note che hanno compiuto il loro percorso fra le mura dell’ambitissima scuola, e tanti sono i ballerini che a passi di danza hanno affrontato e vissuto il loro percorso di formazione per poi dispiegare le ali all’esterno. Come ogni edizione, anche in questa appena iniziata non sono mancati i primi ‘battibecchi’ tra gli insegnanti. Cosa sarà successo stavolta?

Amici 22, Arisa vs Rudy Zerbi: “Non sa contare di più”

Una settimana fa circa, abbiamo assistito alle selezioni dei primi allievi concorrenti che hanno preso parte a questa nuova edizione del talent. Fra questi, abbiamo conosciuto il dolce Andre.

Il giovane cantante, durante la sua esibizione di presentazione per l’ottenimento del banco all’interno della scuola, ha preso un pieno no da Rudy Zerbi che non ha trovato esaltante la sua prova di canto. Al contrario invece di Arisa che ha trovato invece la sua voce impressionante. Di fatti, dalla maestra di canto, Andre ha ricevuto un Sì che lo ha portato ad ottenere la fatidica maglia. Giungono però le prime prove da sostenere, ed il maestro Zerbi ha così commissionato ad Andre una prova, secondo Arisa, difficilissima.

All’interno della lettera che spiega le motivazioni del maestro Zerbi in merito alla sua scelta, l’insegnante ha fato riferimento al voto che ha dato ad Andre durante la sua esibizione.

E così la maestra Arisa, curiosa ha chiesto che voto il maestro Zerbi avesse dato ad Andre. Il giovane le ha risposto: “1”. A quell’1, la maestra di canto ha ironizzato: “Non ti preoccupare, che non sa contare di più“. La battuta è finita poi sui social ed è diventata virale in poco tempo. Riuscirà Andre a far ricredere il maestro Zerbi? Lo scopriremo nella prossima puntata.