Brutto imprevisto per Michelle Hunziker: la decisione come un fulmine a ciel sereno

Un brutto imprevisto per Michelle Hunziker: la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

In questi mesi il nome di Michelle Hunziker si è più volte sentito in riferimento alla sua vita privata. La conduttrice dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi sembrava aver trovato l’amore. E’ stata più volte paparazzata mentre si trovava con Giovanni Angiolini, ex concorrente del GF vip e importante medico chirurgo.

Sembrava essere nata una bellissima storia d’amore ma secondo le recenti indiscrezioni i due non starebbero più insieme già da qualche settimana. Nonostante le foto apparse avevano dimostrato il flirt, nessuno dei due ha mai confermato la relazione pubblicando foto insieme o dichiarazioni. Michelle è sempre molto impegnata, tra lavori e nuovi progetti.

Nelle ultime ore però è arrivata una notizia che potremmo definire un brutto imprevisto. A rivelarla è stato il settimanale Oggi che fa riferimento ad una decisione che sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno: scopriamo di che cosa si tratta.

Michelle Hunziker, brutto imprevisto: la decisione arriva all’improvviso

Michelle Hunziker è tra le conduttrici che più hanno lasciato il segno da quando la sua carriera ha avuto inizio. Bella e schietta, la sua risata è coinvolgente. Ogni anno, con la nuova edizione di Striscia, la vediamo ritornare dietro al bancone per qualche mese. Solitamente ritorna con Gerry Scotti.

La conduttrice ha preso il timone di programmi diversi in questi anni. Nell’ultimo anno ha sorpreso il suo cambio look. Per oltre 20 anni ha sempre portato una lunga chioma bionda. Poi, un giorno, all’improvviso, si è mostrata con il nuovo taglio. Ha optato per un corto e non li ha più lasciati crescere. Anche così sta benissimo! Nelle ultime ore è arrivata una notizia che non farà piacere a coloro che la seguono. Secondo il settimanale Oggi, la nuova edizione di Michelle Impossible non andrà in onda a breve.

Si dice infatti che mediaset avrebbe deciso di rinviare l’inizio: il motivo? Secondo quanto riportato dal settimanale, il format avrebbe un budget abbastanza elevato. Quindi, si starebbe cercando di vedere dove poter ridimensionare i costi. Per rivedere nuovamente il programma dobbiamo attendere.