Brutto momento per lei dopo i funerali della Regina Elisabetta: cos’è successo ad una dei presenti alla cerimonia funebre.

Si sono tenuti lunedì 19 settembre 2022 presso l’Abbazia di Westminster i funerali solenni della Regina Elisabetta II, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. Le immagine delle esequie hanno commosso il mondo, addolorato per la perdita di una donna che ha segnato per sempre un’epoca.

Tantissimi i politici, capi di stato e di governo e reali che sono giunti a Londra da ogni parte del mondo, per dare l’ultimo saluto alla sovrana. Per uno di loro, però, a poche ore di distanza dalle esequie si è verificato uno spiacevole imprevisto. In seguito i dettagli.

Regina Elisabetta, cosa è successo a una dei presenti: brutto episodio

La morte della Regina Elisabetta II ha fermato il mondo: la notizia della scomparsa della sovrana ha addolorato tutti, non solo i suoi devoti sudditi. Dopo dieci giorni di lutto, i funerali si sono celebrati lunedì 19 settembre, nella stessa abbazia in cui, 70 anni fa, la regina fu incoronata e in cui ha sposato il principe Filippo, nel 1947. Una cerimonia ricca di commozione, alla quale hanno partecipato diversi ospiti illustri. Per una di loro, però, è arrivata una spiacevole notizia proprio pochi giorni dopo la partecipazione alle esequie della sovrana.

La regina Margherita II di Danimarca è risultata positiva al Covid. La sovrana, 82 anni, ha scoperto di aver contratto il virus proprio dopo la partecipazioni ai funerali di Elisabetta II, di cui è cugina di terzo grado. Si tratta della seconda volta per lei, che era stata già colpita dal Covid nel febbraio del 2022, nonostante si sia sottoposta a tre dosi di vaccino. Per questa ragione, la sovrana ha dovuto cancellare diversi eventi ufficiali in programma per questa settimana, ai quali chiaramente non potrà partecipare. Secondo quanto riporta Il Mattino, la sovrana si trova nel palazzo di Fredensborg, a 30 km dalla capitale Copenaghen.

E, a proposito di sovrane, dopo la morte di Elisabetta II, è proprio Margherita II la sovrana più longeva di Europa: la regina è sul trono di Danimarca da esattamente 50 anni, essendo stata incoronata nel 1952. Non è tutto: Margherita non è soltanto la più longeva, ma anche l’unica regina donna rimasta al mondo. A lei i nostri migliori auguri di una veloce guarigione.

Con la morte della regina Elisabetta II, il trono passa al figlio Carlo, che è diventato re col nome di Carlo III. Al suo fianco l’inseparabile Camilla, che ha sposato nell’aprile del 2005 a Windsor. Camilla è ora diventata regina Consorte del Regno Unito, per volere proprio della regina Elisabetta II. A William e Kate Middleton va il titolo di principe e principessa del Galles