Problemi di salute per Cecilia Rodriguez: cosa è spuntato fuori appena adesso

Cecilia Rodriguez ha raccontato di aver alcuni problemi di salute, cosa è spuntato fuori solo adesso: il racconto dell’influencer.

Aveva già accennato qualcosina pochissimi giorni fa, rivelando ai suoi sostenitori di essere costretta a dover rinunciare ad un impegno di lavoro, ma solo ora ne è arrivata la conferma: Cecilia Rodriguez ha alcuni problemi di salute che deve assolutamente risolvere. Scopriamo insieme cos’è successo.

Non è assolutamente la prima volta che vi raccontiamo tutto quello a cui Cecilia Rodriguez si lascia andare su Instagram. Con un profilo social che conta all’attivo più di quattro milioni e mezzo di followers, la sorella minore di Belen ama condividere ogni cosa col suo pubblico. Non solo è solita mostrare i suoi outfit, incantando tutti per la sua bellezza, ma è anche abituata ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le succede. È proprio questo, quindi, che l’ha spinta ad aggiornarli sulle sue attuali condizioni di salute. Nei giorni scorsi, come dicevamo, la Rodriguez ha raccontato di stare poco bene, ma cos’è successo esattamente?

Cecilia Rodriguez ha dei problemi di salute, ma come sta oggi? Cosa le è successo

Sempre dedita a raccontare ogni cosa che le succede, qualche ora fa Cecilia Rodriguez non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori cosa le sta accadendo in questi ultimi i giorni. Seppure non sia affatto scesa nei dettagli, la sorella minore di Belen ha fatto capire di avere avuto dei problemi di salute, che le hanno comportato una serie di controlli e l’inizio di una dieta particolare.

Quella iniziata da Cecilia nei giorni scorsi, quindi, non è una dieta mirata al dimagrimento – anche perché, diciamoci la verità, lei non ne ha affatto bisogno – ma per risolvere alcuni piccoli inconvenienti di salute. “Come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me”, ha detto la Rodriguez. Come dicevamo, non sappiamo a cosa si riferisca esattamente, ma siamo certi che tutti si risolverà in pochissimo.

Grande notizia per Cecilia ed Ignazio

Era esattamente il Settembre del 2017 quando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si conoscevano nella casa del GF Vip e – dopo diverse peripezie – diventavano ufficialmente una coppia. Da quel momento, sono trascorsi poco più di cinque anni e di due piccioncini non solo continuano ad essere più uniti ed innamorati che mai, ma anche pieni di progetti di vita condivisi da entrambi – e quello di cui vi abbiamo parlato poco fa ce ne da la conferma – ma anche di esperienze televisive insieme. Avete letto che la coppia è stata confermata al timone di Ex on the beach? Per il terzo anno consecutivo, sia Cecilia che Ignazio sono stati confermati come voci narranti degli otto single che hanno accettato di mettersi in gioco.