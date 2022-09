GF Vip, non tarda ad arrivare il commento di Adriana Volpe su Sonia Bruganelli

Adriana Volpe rivela a Fanpage alcuni retroscena sulla mancata riconferma come opinionista del GF Vip e cosa pensa di Sonia Bruganelli.

Come sempre, anche questa edizione del GF Vip sta riscuotendo molto interesse: con la seconda puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 22 settembre sono terminati, per il momento, gli ingressi di tutti i protagonisti del cast. E, da questi primi giorni nella casa, si intuisce che ci attendono settimane avvincenti.

In verità, già molto prima di iniziare, questa settima stagione dello storico reality ha riservato colpi di scena e il più clamoroso è stato senza dubbio la decisione di Sonia Bruganelli di ricoprire di nuovo il ruolo da opinionista. Sebbene l’anno scorso sia stata super in quella veste, la moglie di Paolo Bonolis aveva sempre affermato che per lei la tv sarebbe stata una parentesi e che il suo lavoro era lontano dalle telecamere.

Del tutto a sorpresa, invece, ha deciso di ripetere l’esperienza ed ha accettato la proposta di Alfonso Signorini. Stavolta però al suo fianco non troviamo Adriana Volpe bensì Orietta Berti. Il pubblico affezionato del GF Vip sa bene che durante la scorsa edizione la Volpe e la Bruganelli non sono riuscite ad instaurare un buon feeling e la mancata riconferma di Adriana non poteva certo passare inosservata per i fan del programma.

Legittimo chiedersi cosa abbia pensato quando ha saputo di non essere stata riconfermata e che la sua ‘ex collega’ sarebbe invece tornata a commentare le dinamiche della casa. A queste domande la conduttrice ha risposto in un’intervista rilasciata a Fanpage, nella quale parla anche della proposta ricevuta da Signorini di ritornare al reality come concorrente.

Adriana Volpe parla di Sonia Bruganelli: “Rimango basita”

Alla nota testata, la Volpe ha raccontato che inizialmente né per lei né per la Bruganelli avrebbe dovuto esserci un ritorno nello studio del GF Vip. “Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente”, spiega. Una proposta che è stata costretta a rifiutare dal momento che, essendosi separata dal marito Roberto Parli, non potrebbe più stare lontano da sua figlia per mesi interi: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare […] Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”, dice.

Riguardo all’inaspettato cambiamento di idea di Sonia, invece, queste sono state le sue parole: “Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza”, aggiunge ironicamente. “All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì”, ha ricordato.

Le due donne qualche tempo prima si erano anche lanciate delle frecciatine: in un’intervista Adriana Volpe aveva parlato di “coloro che vanno avanti perché hanno dei santi protettori” e Sonia Bruganelli aveva risposto che Michele Guardì è ancora vivo, come a dire che anche lei potesse contare su qualcuno che la agevoli.

L’ex opinionista ha però chiarito questo punto: “In realtà, durante l’intervista mi hanno ricordato che Sonia disse di me: ‘Io torno al mio lavoro, lei non so se ce l’abbia’ – spiega- Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perché ha santi protettori alle spalle”. Poi chiarisce: “E ho anche concluso dicendo: ‘Probabilmente a me mancano tutte e tre queste qualità’. Parlavo di me, rispondendo alla battuta di Sonia”. E su Guardì sottolinea: “Non lavoro con lui da cinque anni, però può rispondere quello che vuole. Non ho capito cosa intendesse, ma va bene così. Non ribatto, volo alto”.

Voi da che parte state in questo ‘scontro’?