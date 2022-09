“Non perde occasione per accendere le polemiche”: il commento pungente sulla conduttrice non è passato inosservato.

È una delle conduttrici e attrici più talentuose del nostro mondo dello spettacolo. Amatissima dal pubblico per la sua semplicità oltre che per il suo talento, di lei ha parlato un altro famoso personaggio tv, nella sua rubrica su Di Più.

Per lei tanti complimenti ed elogi sulle sue capacità e il suo talento, ma anche un appunto. Secondo il noto personaggio tv, la conduttrice non perderebbe occasione per alimentare polemiche e, nello specifico, ricorda un episodio in particolare. In seguito le sue parole nel dettaglio.

Arriva il commento sulla conduttrice: “Non perde occasione per accendere le polemiche”

Vanessa Incontrada è una delle donne più talentuose della nostra tv, una vera artista a 360 gradi. E il suo talento innegabile è stato riconosciuto anche da Mauro Coruzzi, alias Platinette, all’interno della sua rubrica su Di Più intitolata “La tv che vedo”. Coruzzi, però, ha voluto porre l’accento su un’altra questione.

“Ci sorge spontanea una domanda, perché questo accanimento su Vanessa? E, al tempo stesso, perché proprio Vanessa non perde occasione per riaccendere polemiche?”. Negli ultimi mesi, infatti, la conduttrice spagnola è stata spesso al centro di stupide polemiche per via di alcune critiche in merito al suo aspetto fisico. Secondo Coruzzi, però, in alcune occasioni anche Vanessa avrebbe alimentato le polemiche. A questo proposito, l’opinionista tv cita un particolare episodio avvenuto di recente e che ha visto protagonista proprio la Incontrada.

“Come quando a Napoli, a giugno, ospite del concertone di Gigi d’Alessio, si è mangiata sul palco in pubblico una bella mozzarella. Era necessario farlo o era un momento spiritoso recitato sul palco ben sapendo che avrebbe dato origine ad ulteriori commenti?“. Questa la domanda, decisamente pungente, che Mauro Coruzzi si è posto, lasciando intendere che, secondo lui, la Incontrada avrebbe fatto volutamente quel gesto per generare nuovo chiacchiericcio. L’episodio citato da Coruzzi si riferisce al concerto di Gigi D’Alessio tenutosi lo scorso 18 giugno a Piazza del Plebiscito a Napoli.

Concerto al quale, tra i tanti ospiti, ha partecipato anche Vanessa Incontrada. Quando è apparsa sul palco, il pubblico partenopeo ha intonato la canzone “Sei bellissima”, a spazzare via ogni commento fuori luogo e critica.