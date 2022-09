Sabrina Ferilli prima dell’incredibile successo: immagini a confronto, com’è cambiata

Vi siete mai chiesti come fosse Sabrina Ferilli prima dell’incredibile successo da attrice? Ecco due immagini a confronto, com’è cambiata.

Siete pronti ad una nuova puntata di Tu si que vales? A partire dalle ore 21:30 circa, Maria De Filippi e l’incredibile sua squadra saranno i protagonisti di un nuovo ed imperdibile appuntamento dello show. Chi saranno i talenti che si esibiranno questa sera sul palco e che tenteranno il tutto per tutto per aggiudicarsi il pass diretto della finale? Staremo a vedere!

È iniziata da qualche settimana questa nuova edizione di Tu si que vales, eppure lo show del Sabato sera continua ad aggiudicarsi il primato degli ascolti. D’altra parte, con tutti quei momenti divertenti che i quattro giudici e il ‘capo’ della giuria popolare sono soliti regalare, il risultato non poteva essere affatto diverso.

Per il terzo anno consecutivo, al timone della giuria popolare vi è proprio lei: Sabrina Ferilli! Già attrice di successo, la splendida romana ha incrementato ancora di più la sua popolarità proprio grazie a Tu si que vales, che rende chiaro e noto a tutti un lato completamente inedito di sé. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiata l’attrice nel corso degli anni? In particolare, com’era Sabrina Ferilli prima del successo?

Com’era Sabrina Ferilli prima del successo? Le immagini a confronto

Già amatissima dal pubblico italiano per la sua impressionante carriera da attrice, Sabrina Ferilli è ancora più entrata nel cuore di tutti con la sua partecipazione a Tu si que vales. È proprio grazie al programma di Mediaset che è venuta fuori la grande amicizia tra lei e Maria De Filippi – le due, infatti, si divertono a regalare al loro pubblico dei divertenti siparietti – ma anche un lato del tutto spontaneo e spiritoso del suo carattere. Diciamoci la verità: quante risate ci facciamo con la sua genuinità?!

Oggi Sabrina Ferilli è una splendida attrice di successo, ma vi siete mai chiesti come sia cambiata nel corso degli anni? Seppure abbia frequentato un liceo molto distante dal tipo di vita che fa oggi, la romana ha da sempre avuto la passione per la recitazione. Ed ha iniziato così da giovanissima a muovere i primi passi in questo mondo. Vi siete mai chiesti, però, come fosse prima del successo? Oggi è bellissima e il suo fascino, che sia truccata o no, non passa inosservato, ma com’era ancora prima di diventare un’attrice di un certo calibro? Ospite di Domenica In alcuni anni fa, la Ferilli ha visto un video che la ritrae durante un provino per il Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Guardate queste due immagini a confronto:

“Sempre tanti capelli e più sopracciglia. Diciamo che il mio problema con la peluria, ce l’ho sempre avuto”, ha commentato Sabrina Ferilli questo suo provino a vent’anni che, poi, non andò a buon fine. Nonostante il cambio look, però, noi non notiamo alcuna differenza. Voi?