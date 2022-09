“E’ sbagliato dire…”: Antonella Clerici commuove tutti in trasmissione; le sue parole nel corso di È sempre mezzogiorno.

Dopo il consueto stop estivo, stanno tornando in onda le principali trasmissioni tv. Tra queste c’è anche È sempre mezzogiorno, lo show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, che è tornato con la nuova edizione dal 12 settembre 2022.

Un programma in cui, tra una ricetta e l’altra, si chiacchiera con tanti ospiti, con genuinità, proprio come in famiglia. E proprio in apertura di una delle scorse puntate, Antonella Clerici si è lasciata andare ad un discorso che non è passato inosservato. Come spesso accade quando si tratta di lei, le parole della conduttrice hanno toccato il cuore del pubblico.

Antonella Clerici commuove a È sempre mezzogiorno: “Per me significa molto”

Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11 e 55 circa, su Rai Uno è in onda È sempre mezzogiorno. A tenere compagnia al pubblico in tarda mattinata ci pensa lei, Antonella Clerici, tra i volti più amati in assoluto del nostro piccolo schermo. E la puntata in onda il 21 settembre si è aperto in modo un po’ particolare.

“Secondo me il 21 settembre è l’inizio dell’autunno. Lo so, mi hanno detto che il solstizio d’autunno inizia il 23 settembre quest’anno e che quindi è sbagliato dire che oggi inizia l’autunno, però insomma per me il 21 inizia l’autunno ed è la fine dell’estate!“. Dopo questa premessa, Antonella si lascia andare a una toccante riflessione.

Poche e semplici parole, che hanno emozionato i telespettatori, quelle di Antonella: “Oggi è anche la giornata mondiale della gratitudine. Lo voglio dire perché sapete che per me questa parola è importantissima, significa molto. E bisogna essere grati alla vita, grati a coloro che ci hanno fatto del bene e ricordarcelo, sempre. Perché è una cosa molto bella, è uno dei sentimenti più belli secondo me, la gratitudine”. Come sempre, la conduttrice ha saputo trasmettere un messaggio importante con poche ma significative parole, che hanno colpito il pubblico di Rai Uno.

Un discorso dolcissimo, che ha aperto una puntata, come sempre, ricca di interessanti spunti culinari ed emozioni. Nel cast di È sempre mezzogiorno, come annunciato nelle scorse ore, è arrivata anche Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus avrà uno spazio tutto suo, la rubrica “Gira e va”, dedicata alle sagre più famose d’Italia. “Non sapete cosa fare nel weekend? Vi darò qualche suggerimento segnalandovi sagre in giro per l’Italia, ottimo cibo e tanto divertimento”, ha scritto l’ex ballerina de L’eredità in un post condiviso sul suo canale Instagram. Un post in cui ha espresso tutta la sua gioia nell’unirsi alla grande famiglia di È sempre mezzogiorno. E voi, state seguendo la nuova edizione del programma di Rai Uno?