Uno shock terribile: racconta pubblicamente il malore quando seppe del tradimento

La campionessa sportiva rivela dopo anni lo shock avuto quando scoprì il tradimento del suo ex fidanzato: cosa successe esattamente.

Guardandola praticare lo sport che da sempre è la sua passione, si comprende subito perché la sua carriera agonistica è una delle più brillanti. Tanti successi a livello professionale non le hanno comunque risparmiato momenti difficili nella vita privata. E, come succede quasi a tutti almeno una volta nella vita in amore o in altri tipi di legami, anche lei ha dovuto fare i conti con il dolore del tradimento.

Stiamo parlando di Flavia Pennetta, orgoglio del tennis italiano: insieme a Francesca Schiavone, è l’unica nostra connazionale ad aver vinto il torneo del Grande Slam e quello di doppio delle leggende al Roland Garros. E’ anche la prima ad essere stata inclusa nella top ten del ranking mondiale.

Da sei anni la 40enne pugliese è felicemente sposata con il collega Fabio Fognini: i due sono stati amici per molto tempo prima di scoprire che tra loro era nato l’amore ed oggi sono una coppia solida e molto unita. Insieme hanno costruito una splendida famiglia e sono diventati genitori di tre bambini: Federico, Farah e Flaminia, che il prossimo dicembre compirà un anno.

Prima di Fognini, al suo fianco c’era il tennista spagnolo Carlos Moya, ma quella storia finì a causa del tradimento di lui. Al Corriere della Sera, la Pennetta ha raccontato per la prima volta dopo anni il dolore provato alla scoperta degli scatti rubati dai paparazzi che immortalavano Moya mentre baciava un’altra donna.

Flavia Pennetta confessa lo shock del tradimento subito: il retroscena spunta fuori solo ora

La sportiva ha rivelato che fu lo stesso Moya ad avvertirla delle foto prima che le vedesse con i suoi occhi. In quel momento, lei era impegnata in una partita contro la Cibulkova: quando l’avversaria andò in bagno, ne approfittò per dare uno sguardo al cellulare e trovò un messaggio da parte di Carlos che le scriveva “Chiamami”.

“Perdo l’incontro in cinque minuti, lo richiamo: cosa è successo? ‘Tutto bene’, dice lui, però sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica a Amsterdam… ‘E cosa state facendo?’, chiedo. ‘Ci baciamo’, risponde”, racconta Flavia ai microfoni del Corriere. Una notizia comprensibilmente scioccante, che le provocò addirittura un malore: “Sono caduta in terra, svenuta. Ho perso 11 chili in sei giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo. L’avevo idealizzato, dopo l’ho capito”.

Per come poi si svolte le cose, quel dolore si è rivelato una grande benedizione perché le ha dato l’opportunità di innamorarsi del suo attuale marito e di continuare a collezionare traguardi sportivi: “Mi ha fatto il regalo più bello e prezioso: lui poi si è sposato con l’amore della sua vita, a me ha ridato la vita. A Carlos, che mi ha messo le corna, devo dire grazie perché se fossi rimasta con lui avrei smesso molto prima e non avrei mai vinto quello che ho vinto”.

Complimenti a Flavia e a suo marito per la bellissima famiglia che hanno creato.