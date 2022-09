Totti si sarebbe reso conto di aver sbagliato: adesso vorrebbe provare a recuperare

Totti dopo quanto successo si sarebbe reso conto di aver sbagliato: adesso vorrebbe provare a recuperare, cosa sta succedendo.

Tiene ancora acceso il gossip la rottura fra Francesco Totti e Ilary Blasi. E’ passato più di un mese da quando l’hanno annunciata ma ancora oggi vengono a galla continuamente dettagli inaspettati. Ha lasciato tutti senza parole l’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato a Il Corriere della sera.

Le sue dichiarazioni sono state come un boato in mezzo al silenzio. Totti ha detto che Ilary Blasi l’avrebbe tradito per prima. In queste ultime settimane si era più volte parlato di un tradimento dell’uomo con Noemi Bocchi, donna con la quale sembra aver iniziato una relazione. Invece con le sue parole ha cancellato le precedenti notizie. Ha specificato di essere stato tradito per prima, parlando addirittura di legami con più uomini.

Ha poi accusato la conduttrice di aver ‘rubato’ i suoi rolex. Ha rivelato dettagli precisi, dicendo di aver letto dei messaggi compromettenti sul telefono della sua allora moglie. Dice di non averne parlato con lei per non rovinare il matrimonio. Quando la crisi era diventata sempre più forte è stato inevitabile aprire il discorso. A quel punto, dopo che era uscito fuori la conferma che Totti aveva un’altra donna nella sua vita, è stata annunciata la separazione. Secondo il settimanale Oggi però, l’ex calciatore si sarebbe reso conto di aver sbagliato a rilasciare l’intervista o comunque quelle dichiarazioni, e adesso vorrebbe provare a recuperare: ecco che cosa è emerso.

Totti si sarebbe reso conto di aver sbagliato: cosa vorrebbe fare adesso

Totti e Ilary Blasi, sono mesi che la separazione della coppia è sulla bocca di tutti. Prima si diceva che l’ex calciatore aveva tradito la conduttrice con Noemi Bocchi, donna con la quale adesso ha una relazione. L’ha conosciuta un anno fa, durante una partita a padel, come lui stesso ha dichiarato nell’intervista a Il corriere della sera.

Intervista che ha completamente lasciato spiazzati tutti. Nessuno si aspettava che potesse rilasciare delle dichiarazioni al riguardo e soprattutto di quella portata. Totti con le sue parole ha in qualche modo ribaltato la situazione. Ha chiaramente detto di essere estato tradito per prima e di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono della sua allora moglie. Dopo queste parole si è alzato un polverone, e forse l’ex capitano della Roma ha capito di aver sbagliato a rilasciare l’intervista. Infatti, secondo il settimanale Oggi, Francesco si sarebbe reso conto di aver fatto un gravissimo errore.

Il magazine dice che starebbe cercando di recuperare o comunque vorrebbe poter farlo e di avviare un dialogo con Ilary Blasi. Questo anche per poter procedere con una separazione pacifica. Al momento non è trapelato altro.