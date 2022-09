Aka7even stravolge ancora il look: si è mostrato proprio così

Aka7even ha stravolto ancora una volta il look: avete visto come si è mostrato?

Aka7even è inarrestabile, il cantante dopo l’esperienza ad Amici ha percorso una strada tutta in salita. Ha fatto parte della ventesima edizione del talent, scelto da Anna Pettinelli.

Il suo vero nome è Luca Marzano. Ha scelto di chiamarsi Aka7even per la storia che ha alle spalle. Da piccolo ha sofferto di una grave encefalite che gli ha causato delle crisi epilettiche. Finì in coma e rimase in questa condizione per circa 7 giorni con il rischio di non svegliarsi più. Questo è il motivo che lo ha portato a scegliere tale pseudonimo: il numero 7 rappresenta il numero della sua vita visto che a 7 anni è stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti, come aveva dichiarato.

Storia che aveva raccontato anche ad Amici. Il programma condotto da Maria De Filippi è stato un grande trampolino di lancio per lui. Dopo la scuola ha infatti subito firmato un contratto discografico. Da quando è diventato noto, coloro che lo seguono con costanza hanno notato i suoi tanti cambi look. Il cantante ha infatti più volte stravolto la sua chioma. Negli ultimi giorni ha deciso di cambiare ancora: avete visto come si è mostrato?

Aka7even stravolge il look: avete visto come si è mostrato?

Luca Marzano, conosciuto come Aka7even, ha scalato le classifiche musicali con le sue canzoni. Ha conquistato il pubblico ad Amici di Maria De Filippi ed altrettanto è accaduto al Festival di Sanremo 2022.

Una delle sue canzoni più ascoltate e ancora oggi è così, è Mi manchi, scritta all’interno della scuola. Da quando lo abbiamo conosciuto non abbiamo non potuto notare i suoi cambi look. Già all’interno della scuola aveva stravolto molte volte il suo ‘stile’ e una volta fuori la sua chioma ha subito varie ‘trasformazioni’. Negli ultimi giorni, nelle storie instagram, si è mostrato mentre faceva i capelli. Aka7even ha deciso di stravolgere nuovamente la chioma.

Eccolo con il nuovo look! Prima dal castano era passato al biondo, adesso ha invece scelto una tinta di colore rosa su tutto il capello. A Luca piace cambiare e dopo aver provato colori diversi, questa volta ha optato per una tonalità chiarissima. Anche così sta molto bene!