Amaurys Perez ha una moglie bellissima: l’avete mai vista? Di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni

Avete mai visto la moglie di Amaurys Perez? Lei è davvero bellissima: scopriamo insieme chi è, come si chiama e che cosa fa nella vita.

Amaurys Perez è tra i concorrenti ufficiali di questa settima edizione del GF Vip. Entrato in gioco nel corso della prima puntata del programma, l’amato sportivo cubano si è rimesso nuovamente in gioco in un reality. Ricordate, infatti, dove l’abbiamo già visto?

Volto amatissimo del piccolo schermo nostrano – proprio come il giovane Alberto De Pisis – Amaurys Perez vanta di una carriera sportiva ricca di trofei e riconoscimento. Ha iniziato ad avvicinarsi a questo mondo da piccolino quando – come raccontato dal diretto interessato – sua madre ha fatto di tutto per allontanarlo dalle strade cubano. Non si sarebbe mai immaginato, però, il suo hobby sarebbe diventato quel lavoro che ha segnato la sua rinascita.

La sua carriera sportiva non può non essere menzionata, c’è da ammetterlo. Anche, però, quella televisiva non può non essere presa in considerazione. Ancora prima di prendere parte al GF Vip, infatti, Amaurys Perez ha preso parte a diversi altri reality. Invece, della sua vita privata cosa sappiamo? Avete mai visto sua moglie?

Chi è la moglie di Amaurys Perez?

Il fascino cubano di Amaurys Perez non è assolutamente passato inosservato nella casa del GF Vip, ma nella vita di tutti i giorni il cuore del famoso sportivo batte per una sola donna: sua moglie! I due – stando alle pochissime informazioni che circolano sul loro conto – si sono sposati nel 2006 e, solo diversi anni dopo, sono diventati genitori per la prima volta. Curiosi di sapere chi è lei? Si chiama Angela Rende. E, spulciando un po’ la sua bacheca Instagram, abbiamo constatato la sua bellezza tutta mediterranea. Insomma, insieme formano una coppia davvero splendida.

La moglie di Amaurys Perez si chiama Angela, ha origini calabresi ed, in particolare, cosentine ed è nata nel 1978. Non sappiamo come si siano conosciuti, ma a quanto pare sembrerebbe che lo sportivo ci abbia impiegato un bel po’ prima di conquistare sua moglie. Una volta ‘sciolto’ il suo cuore, però, i due non si sono mai più lasciati. Ricordate, infatti, quando la coppia ha partecipato insieme a Pechino Express nel 2014, aggiudicandosi il secondo posto? Un’esperienza che non dimenticheranno facilmente!

Di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni? Così come suo marito, anche Angela sembrerebbe avere una passione per lo sport. Sul web, infatti, si dice che la bella Rende sia un’insegnante di educazione fisica.

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni da Angela? Farà mai una sorpresa a suo marito? Noi ci auguriamo proprio di sì perché insieme sono davvero bellissimi.

La ‘battaglia’ per diventare genitori

Oggi Amaurys Perez ed Angela Rende sono genitori di tre adorabili bambini: Gabriel, Christian e Daisy. Come raccontato dai diretti interessati a Vieni da me nel lontano 2018, però, sembrerebbe che diventare genitori non sia stato affatto facile per loro. Convolati a nozze nel 2006, la coppia ha visto nascere il suo primo figlio solo nel 2010. “Non ci speravamo più”, è stato raccontato alla padrona di casa dell’amato programma Rai. Alle telecamere di Vieni da me, infatti, Amaurys ed Angela hanno raccontato di aver dovuto far fronte a ben sei aborti e di aver completamente perso le speranze. “Abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta”, hanno detto ancora.

Quando, però, la coppia si era completamente arresa ed era pronta ad iniziare le carte per un’adozione, la vita l’ha completamente sorpresa. “Volevamo dare una famiglia a qualche bambino abbandonato, ma Angela è rimasta incinta”, ha detto il campione. Confermando quando la vita a volte sia imprevedibile.

Oggi Angela ed Amaurys sono felici insieme ai loro tre bambini.