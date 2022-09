“Avete visto? Vergogna!”: il triste ricordo della scuola del personaggio di canale 5

“Avete visto?” Vergogna”: il personaggio di canale 5 racconta un triste ricordo accaduto durante la scuola.

L’amato personaggio del mondo dello spettacolo ha raccontato un triste ricordo accaduto durante la scuola. E’ stata vittima di bullismo. Ha rammentato un episodio, era innamorata del suo compagno di banco e durante una lezione iniziò a disegnare sul diario un cuore rosso con i loro nomi vicino.

Ad un certo punto la maestra prese il diario e lo mostrò a tutta la classe, urlando: “Avete visto il vostro compagno che cosa sta facendo? Vergogna!”, e incominciarono tutti a ridere. Spiega che tornò a casa distrutta e tanto affranta. Quel luogo che doveva rappresentare l’inclusione era diventato un vero e proprio inferno. Sua madre si accorse subito del suo malessere e ancora prima di spostarla in un’altra scuola parlò con la maestra per dirle del suo comportamento.

Racconta che anche quando cambiò struttura la situazione non era cambiata, riceveva sempre insulti e botte. Adesso ha deciso di vivere una nuova avventura, pronta a farsi scoprire dal pubblico.

Ha raccontato in un’intervista a Chi di essere stata vittima di bullismo. La società l’ha fatta sentire sbagliata e con le prime vessazioni, dice, cominciò a capire che il suo corpo non si sposava con la sua anima. Le prime prese in giro arrivarono proprio alle elementari. Era innamorata del suo compagno di banco e un giorno stava disegnando un cuore rosso con i loro nomi.

Ad un certo punto la maestra prese il diario mostrandolo a tutta la classe e dicendo: “Avete visto cosa sta facendo?” Vergogna! Da lì tutti a ridere. Tornai a casa distrutta”, ha raccontato Elenoire Ferruzzi. La attuale concorrente del Grande Fratello Vip anche in casa ha parlato del bullismo ricevuto. Nell’intervista a Chi ha chiesto di non essere etichettata: “Scriva semplicemente Elenoire“. Dice che non si conforma in nulla e che il suo corpo è il manifesto di libertà. Ha spiegato che inizialmente, anni fa, non si sentiva di essere nata in un corpo non suo, è successo a causa della società attorno che l’ha fatta sentire ad un certo punto sbagliata. Tutto è accaduto dopo le prime prese in giro, da quel momento ha iniziato a sentire che il suo corpo non era legato alla sua anima.

La concorrente ha anche affermato di aver perdonato coloro che le hanno provocato solo del male. Ha raccontato di aver fatto l’amore con un ragazzo che l’aveva trattata male. Quest’ultimo non l’aveva riconosciuta. Gli rivelò dopo la sua identità e lui le chiese scusa per il male che le aveva fatto. Oggi Elenoire è nella casa del GF Vip pronta a farsi conoscere dal pubblico in tutte le sfaccettature.