Beautiful anticipazioni: perché Finn non vuole far conoscere i suoi genitori a Steffy; cosa nasconde il medico.

Dopo anni di tira e molla e triangoli amorosi, Steffy Forrester ha trovato il vero amore. La protagonista di Beautiful è felicemente impegnata con Finn, inizialmente il suo medico e diventato la sua metà. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele e il grande passo è sempre più vicino: nozze in arrivo?

A fare la proposta, qualche mese fa, è stato proprio Finn, inginocchiandosi davanti alla sua donna dopo aver scoperto di essere il papà del figlio che Steffy portava in grembo. Figlio che è nato proprio nel corso di qualche puntata fa, per la grande gioia per la coppia. E a riaprire il discorso nozze, adesso, è proprio Steffy, che si sente pronta a unirsi per la vita all’uomo che le ha ridonato il sorriso, ma a una condizione. La giovane Forrester vuole conoscere i suoi suoceri in occasione del matrimonio, così da sapere qualcosa in più sulle origini e sulla famiglia del suo futuro marito. Peccato, però, che Finn appaia decisamente turbato quando Steffy nomina i suoi genitori ed esprime il desiderio di volerli incontrare. Qual è il motivo? Cosa nasconde Finn in merito alla sua famiglia? Vi raccontiamo tutto.

Beautiful, ecco cosa nasconde Finn a proposito dei suoi genitori

Steffy vuole sposare il suo grande amore Finn, ma non senza conoscere la sua famiglia. Come ha confidato al papà Ridge, la Forrester si fida del suo compagno, ma di lui non conosce molto, soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia. Perché il medico non ha mai voluto presentare i suoi genitori a Steffy?

Ebbene, nelle prossime puntate verrà fuori un segreto che Finn tiene dentro da un bel po’ di tempo e che non ha mai raccontato a quella che diventerà la sua futura moglie. Prima di sposarsi, però, il medico decide di dire tutta la verità a Steffy. Proprio mentre sta per farlo, però, busserà alla porta Jack Finnegan, il padre di Finn, arrivato in città proprio per conoscere la nuora e il suo nipotino Hayes. L’uomo annuncia che, di lì a poco, sarebbe arrivata anche la moglie Li. Jack, intanto, apprenderà che Finn non ha ancora rivelato tutta la verità a Steffy, ma, poco dopo, il medico vuoterà il sacco. Di cosa si tratta?

Finn è stato adottato. Una verità che il medico ha voluto tenere per sé, ma Steffy non gliene farà una colpa. Anzi, abbraccerà il suo compagno, ribadendo il suo amore. Finn rivelerà alla Forrester di aver sempre voluto conoscere l’identità della sua madre biologica, che al momento non conosce… La sensazione, però, è che Jack sappiamo molto di più della faccenda! Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere di più, continuate a leggere.

La madre biologica di Finn si presenterà a gran sorpresa alle sue nozze e, per la coppia, sarà l’inizio di un periodo nero. Si, perché il medico è il figlio di una delle nemiche più spietate della famiglia Forrester, Sheila Carter! La donna ha avuto in passato una relazione con Jack Finnegan, che è il vero padre di Finn. Quest’ultimo, però, non ha mai rivelato la verità a Finn, che scoprirà tutto proprio nel bel mezzo del suo matrimonio. Una grande festa che si trasformerà in un incubo: Steffy resterà sconvolta nel vedere Sheila tra la sua famiglia, dopo tutto il male che ha fatto ai Forrester. E, purtroppo, la Carter causerà ancora molte sofferenze ai protagonisti della soap: per ottenere quello che vuole sarà disposta a fare di tutto.