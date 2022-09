Brutto episodio per Renato Zero: l’hanno immediatamente soccorso

Incidente per Renato Zero mentre camminava per strada a Roma dopo aver parcheggiato: brutto episodio per l’artista, cos’è successo.

Se da oltre 50 anni è sulla cresta dell’onda ed è uno degli artisti italiani di maggior successo, sicuramente Renato Zero lo deve alla sua estrema sensibilità. Grazie ad essa, ha scritto brani meravigliosi, diventati immortali nella storia della musica italiana. La sua storia umana e professionale parla da sé ed è la storia di chi, spinto sin da giovane da un amore incondizionato per qualcosa, parte dal nulla e riesce a realizzare il proprio sogno.

Il suo animo di poeta è da sempre portatore di messaggi profondi a tutti i livelli ed è per questo che, oltre ad essere un uomo di spettacolo, è un personaggio apprezzato anche per la sua indole e la sua intelligenza. Qualità che vengono alla luce ogni volta che lo vediamo in tv, dove è sempre molto richiesto.

Durante le sue interviste, si nota anche la sua ironia, prerogativa di una mente affascinante e dalle idee interessanti. Non stupisce quindi che Renato sia anche una persona autoironica, coma ha sempre dimostrato ad esempio in occasione dei programmi in prima serata di cui è stato protagonista sulla Rai.

Proprio in queste ore, il celebre artista romano è stato protagonista di un video su cui non ha esitato a scherzare anche lui: si è trattato certamente di un brutto episodio, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio e, per certi versi, le immagini hanno scatenato l’ilarità del popolo del web.

Renato Zero, brutto episodio: è successo per strada

Uno degli eventi più imminenti che lo vedranno cantare dal vivo è il tour al Circo Massimo: un appuntamento attesissimo da migliaia e migliaia di fan che lo seguono da decenni con amore. Ebbene, proprio il giorno precedente al debutto delle prime sei serate, Renato è stato ripreso dal cellulare di un cittadino mentre camminava in via dei Quattro Venti, a Monteverde Vecchio.

Nelle immagini postate, lo si vede scendere dal suv dopo aver parcheggiato ed attraversare la strada sulle strisce perdonali. Al momento di salire sul marciapiede, però, si è verificato un imprevisto: il cantante è caduto ed un passante si è precipitato a soccorrerlo. Nessuna conseguenza grave per fortuna, quindi le immagini diventate virali sui social hanno fatto anche sorridere.

Con la sua nota autoironia, l’artista che a breve compirà 72 anni ha risposto pubblicando sul proprio profilo Instagram un altro video realizzato con l’aiuto del figlio e di alcuni amici. Ognuno di loro appare mentre attraversa la stessa strada dell’incidente per poi cascare proprio nello stesso punto del marciapiede. Una serie di capitomboli che, nella didascalia al post, soprannomina “Le cascate del Niagara”.

Che dire, tutto è bene quel che finisce bene!