“Ci sono rimasta male? Certo”: Romina Carrisi non può nascondere il suo rammarico

Romina Carrisi parla ai follower di una delusione avuta nelle ultime settimane: la figlia di Al Bano ammette di esserci rimasta male.

Dall’anno scorso è una presenza fissa nel cast di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano condotto da Serena Bortone dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Bella e già famosa come la figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi sta conquistando il pubblico sempre di più e il suo seguito sui social aumenta di giorno in giorno.

Un’occasione che le ha finalmente permesso di dimostrare anche una personalità indipendente dalla celebrità dei suoi genitori. Non molti sanno infatti che la quarta ed ultima figlia della famosa coppia di cantanti ha lavorato a teatro, è appassionata di poesie e di fotografia. Tra l’altro, l’abbiamo vista recitare in un piccolo ruolo nella seguitissima fiction Don Matteo.

Tempo fa, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ammise pubblicamente che non è stato affatto semplice per lei sopportare di essere vista solo come ‘figlia d’arte’ e che in passato questa condizione è stata fonte di disagio. “Ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro“, spiegò alla nota testata. Ora, avrebbe voluto lanciarsi in una nuova sfida, ma il progetto non è andato in porto: per lei è stata una grossa delusione e ne ha parlato a cuore aperto su Instagram.

Romina Carrisi, lo sfogo a ruota libera: ci è rimasta parecchio male

Il sogno che, almeno per ora, la bella 35enne cresciuta a Cellino San Marco dovrà accantonare è la partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle. Il longevo show condotto da Milly Carlucci ripartirà con una nuova edizione il prossimo sabato 8 ottobre e qualche settimana fa la bionda presentatrice ha annunciato i nomi del cast al completo.

A quel punto, Dagospia ha svelato che la giovane Carrisi avrebbe partecipato a diversi provini per accedere al gruppo protagonista di quest’anno, ma non li avrebbe superati. Di lì a poco, ha preferito spiegare in prima persona ciò che è accaduto e lo ha fatto sul suo profilo Instagram.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano”, ha raccontato nel suo sfogo senza nascondere il rammarico per la possibilità negatale. “Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza”, ha ammesso senza peli sulla lingua.

Viene spontaneo chiedersi quale motivo sia stato il motivo della mancata ammissione. A quanto pare, c’entrerebbe la sua partecipazione ad un reality avvenuta tanti anni fa. Romina Jr. ha spiegato: “La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio”.

Al gruppo formato da Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Dario Cassini, Alex Di Giorgio, Enrico Montesano, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Paola Barale, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli ed Ema Stockholma, quindi, non potrà unirsi.

Con una ironia dal retrogusto un po’ amaro, ha poi detto che il sogno di ballare per ora dovrà realizzarlo in salotto: “E io..? Eh io. Io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.

A voi piacerebbe Romina come concorrente di Ballando?