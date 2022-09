“La correttezza è importante”: Paola Perego ci è rimasta molto male; il retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei volti più amati della nostra televisione e, a partire da oggi, domenica 25 settembre 2022, la rivediamo sul piccolo schermo. Paola Perego torna con la seconda edizione di Citofonare Rai Due, affiancata anche quest’anno da Simona Ventura.

Prima di iniziare questa nuova avventura, le due padrone di casa hanno rilasciato un’intervista a Leggo, nella quale la Perego ha rivelato qualcosa di molto particolare. La conduttrice ha precisato quanto, per lei, sia importante il rispetto nel suo lavoro, ma non per tutti è così. A questo proposito, ha raccontato un episodio di cui è stata, suo malgrado, protagonista. In seguito le sue parole.

Paola Perego, il retroscena sulla sua collega: “La correttezza è importante”

“Gli ospiti che abbiamo si fidano di noi, alcuni sono amici, altri si fidano. Perché la correttezza è fondamentale. Li tratto come vorrei essere trattata io quando vado ospite da qualcuno”. Parole chiare, quella di Paola Perego, che sottolinea come, nel corso delle sue interviste, faccia di tutto per mettere a proprio agio i suoi ospiti, evitando di fare domande non desiderate e rispettando la vita privata. Qualcosa che, però, con lei non hanno sempre fatto.

A Leggo, la Perego ha rivelato: “A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c’era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda”. La Perego ci tiene a sottolineare che lei non farebbe mai una cosa simile: “Per cosa? Per un punto di share in più? Il rispetto vale più di qualsiasi altra cosa”, ha concluso la conduttrice.

La seconda stagione di Citofonare Rai 2 è partita proprio oggi e terrà compagnia al pubblico ogni domenica mattina, a partire dalle 11 e 15. Nel cast della trasmissione, quest’anno, due esplosive new entry: Antonella Elia e Valeria Graci. La prima racconterà storie d’amore in giro per l’Italia, mentre la comica sarà presente in studio e commenterà i fatti più chiacchierati della settimana. E voi, avete seguiti la prima puntata?