Elettra Lamborghini reagisce alle ‘accuse’ della sorella al GF Vip: cos’è successo

Elettra Lamborghini reagisce alle ‘accuse’ della sorella al GF Vip: ecco che cosa è successo in diretta.

Il Grande Fratello Vip è partito da pochissimi giorni ma ha già incuriosito il pubblico. Appena è iniziata subito sono stati rivelati dettagli da alcuni concorrenti. Ginevra Lamborghini è la sorella di Elettra. E’ da tempo che è noto, tra le due non c’è nessun tipo di rapporto. La concorrente, nel video di presentazione, ha accennato a questa lontananza che corre. Ha anche rivelato che Elettra quando si è sposata con Afrojack non l’ha invitata.

Ha dichiarato di essere stata l’unica della famiglia a non ricevere l’invito del matrimonio. Dopo la prima diretta, ha avuto modo di parlare con gli altri concorrenti. Qualcuno si è interessato a quanto accaduto. Ginevra pensa che questa freddezza con Elettra sia da ricercare nel passato. In settimana ha detto che la sua famiglia spesso le metteva in competizione, ma non vuole assolutamente dare la colpa a loro. Ha riferito che solitamente è sempre stata lei a sentirsi esclusa. I rapporti con Elettra si sono rotti definitivamente nel 2019. Nel corso della confidenza con Alberto De Pasis ed Elenoire Ferruzzi, ha raccontato un episodio accaduto a Natale.

“Facciamo tutto separato da tre anni, il Natale, i compleanni, tutto. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perchè mia madre alle 7 della sera del 24 dicembre mi chiese se potessi andarmene perchè non ero gradita“, ha esordito. Ha detto che le chiese di raggiungerli dopo due ore per continuare la cena con lei. Ginevra ha precisato i dettagli, raccontando di essere tornata a casa quel giorno, di aver preso i regali e di aver aspettato solo mezz’ora. E’ tornata a cena dove c’erano tutti e la cosa brutta, spiega, che nessuno aveva il contatto visivo con lei. Dichiarazioni che a quanto pare non sono piaciute ad Elettra che ha deciso di muoversi reagendo alle accuse di sua sorella.

Elettra Lamborghini reagisce alle ‘accuse’ di sua sorella Ginevra, concorrente del GF Vip: cos’è successo

A quanto pare la concorrente è stata diffidata da sua sorella e lo stesso programma. Questo vuol dire che non può più parlare di lei all’interno della casa. Ginevra ha fatto sapere che conoscendola un po’ doveva aspettarselo: “Conoscendola potevo aspettarmelo. Ma non me l’aspettavo, ho peccato di ingenuità… la mia porta rimane sempre aperta, sempre. Le chiedo scusa, alle volte mi sono comportata male nei suoi confronti”, ha infine detto, dicendo che lo ha fatto perchè si è sentita esclusa ed era arrabbiata. A quanto pare, dopo le parole della concorrente, Elettra Lamborghini ha deciso di non restare ferma e in ‘silenzio’, e l’ha diffidata.