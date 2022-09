Emanuel Lo è la new entry di Amici 22: sapete chi è la sua compagna? È famosissima

Emanuel Lo è la new entry di Amici 22, ma sapete chi è la sua compagna? Lei è davvero famosissima: resterete senza parole.

Sapevamo perfettamente che questa ventiduesima edizione di Amici sarebbe stata ricca di novità e, in effetti, è stato proprio così. Non solo il pubblico del talent ha avuto la possibilità di rivedere un giovanissimo talento della scorsa edizione, ma è anche venuto a sapere di una vera e propria ‘rivoluzione’ al regolamento e al corpo docenti.

A distanza di ben 10 anni dall’inizio della sua esperienza nella scuola di Amici, Veronica Peparini ha salutato per sempre il talent di Maria De Filippi. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto e né tantomeno da cosa è derivata questa decisione, ma si può chiaramente comprendere che l’addio dell’amatissima coreografa romana ha lasciato tutti di stucco.

A prendere il posto di Veronica Peparini non è stato affatto un volto nuovo, bensì un ex professore di Amici. In tantissimi, infatti, ricorderanno Emanuel Lo come insegnante di hip-hop nel corso della sedicesima edizione del programma. A proposito di lui, sapete chi è la sua compagna?

Chi è la compagna di Emanuel Lo? È una cantante amata

Il pubblico di Canale 5 e, soprattutto, di Amici ha già avuto la possibilità di vedere coi propri occhi l’incredibile professionalità del giovane Emanuel Lo. Se vi chiedessimo, però, se siete a conoscenza di chi sia la sua compagna, ci sapreste dare una risposta? I più attenti sicuramente avranno intuito qualcosa nel corso della scorsa puntata quando Pio e Amedeo – che molto presto ritorneranno sul piccolo schermo con Emigratis – lo hanno chiaramente provocato, ma siete curiosi di sapere qualcosa in più anche voi?

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sulla loro storia d’amore. Seppure, infatti, sia l’insegnante di Amici che la sua compagna siano dei personaggi pubblici a tutti gli effetti, sembrerebbe che vogliano mantenere un certo riserbo su questo aspetta della loro vita di coppia. Rintracciando il suo profilo Instagram, però, non abbiamo potuto fare a meno di scovare alcuni loro scatti insieme e constatare il loro feeling. Curiosi di sapere chi è la compagna di Emanuel Lo? Proprio lei:

Proprio lei, sì: Giorgia! Lo sapevate?