“Fai buon viaggio amore mio”: dolorosa perdita per l’attore

Momento doloroso per il noto attore che su Instagram ha voluto condividere il dispiacere per la perdita di qualcuno a lui molto caro.

Lo conosciamo come un artista talentuoso, solare e sempre sorridente. La sua presenza scenica sul set è evidente e gli ha permesso di riscuotere sempre grande successo nelle varie fiction che ha interpretato. Un fascino che certamente non ha sfigurato neanche quando lo abbiamo visto nelle vesti di concorrente a Ballando con le stelle!

Molto presente sui social, dove è solito condividere tanti momenti della sua vita privata, l’attore 53enne che fa sognare moltissime italiane ha informato i suoi follower della dolorosa perdita subita di recente. Lo ha fatto tramite un post sulla sua pagina Instagram: sotto a due foto, ha scritto tenere parole d’amore per qualcuno che è stato accanto a lui e a sua moglie Giada per ben 9 anni.

“Fai buon viaggio amore mio…l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile”, si legge nella didascalia. Frasi che non potevano lasciare indifferenti i fan, gli amici e i colleghi che subito hanno manifestato il proprio sostegno all’artista con messaggi di supporto e affetto.

Triste notizia per il famoso attore: una perdita davvero enorme

Lui è l’amatissimo Paolo Conticini, il cui debutto nel mondo dello spettacolo avvenne grazie ad un concorso di bellezza a cui partecipò dietro suggerimento degli amici. Notato da alcuni produttori, si presentò a dei provini e fu scelto per una parte nel film Uomini uomini uomini di Christian De Sica.

Tra le sue esperienze, anche due conduzioni dello Zecchino d’oro, la partecipazione a Tale e Quale Show, le serie tv Come un delfino e Un medico in famiglia. Tra i suoi maggiori successi, c’è sicuramente Provaci ancora Prof!, dove ha recitato accanto a Veronica Pivetti. Nel 2020 è stato anche fra i concorrenti di Ballando con le stelle, a cui ha preso parte in coppia con la maestra Veera Kinnunen, e nel 2022 ha vinto l’ultima edizione de Il cantante mascherato con la maschera della volpe, ricordate?

Insomma, una carriera niente male e soprattutto ricca di sfaccettature che rendono Conticini un artista completo e amato dal pubblico. Purtroppo, per lui c’è stata una brutta notizia in queste ore: il suo cagnolino Iago, uno chihuahua di 9 anni, è venuto a mancare. Come per chiunque abbia avuto un animale in casa, è stato un dolore immenso sia per Paolo che per sua moglie.

In varie occasioni Conticini aveva pubblicato scatti che lo ritraevano col piccolo Iago e dai quali traspariva tutto l’amore che lo legava al dolce amico a quattro zampe. Tanti personaggi noti hanno commentato con grande empatia il post in cui l’attore annunciava la perdita Iago. “Un grande abbraccio colmo di comprensione e sincero affetto”, ha scritto Sandra Milo; “Noooo, ma che dici?”, ha commentato incredula Gessica Notaro.

Anche a noi dispiace molto per la dipartita di Iago e siamo vicini a Paolo Conticini e a sua moglie in questo momento così triste.