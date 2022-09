GF Vip, la vita privata di Cristina Quaranta: sapete chi è l’ex marito?

Cristina Quaranta è tra i concorrenti del GF Vip, ma sapete chi è il suo ex marito? Cosa sappiamo sulla vita privata del volto di Canale 5.

È stata proprio Cristina Quaranta ad inaugurare questa settima edizione del GF Vip. Salita sulla passerella con indosso un completo di raso verde, l’ex volto di Non è la rai ha immediatamente conquistato gli occhi su di sé per la sua bellezza e la sua determinazione.

Alle telecamere del GF Vip, Cristina Quaranta si è descritta come una persona sincera e schietta – a tal punto che se dovesse passare come bugiarda, potrebbe seriamente perdere la pazienza e sclerare – ma anche una vera e propria leonessa.

Completamente dedita alla sua famiglia, Cristina Quaranta ha anche raccontato di aver abbandonato il mondo dello spettacolo quando è diventata mamma. “È stata una scelta fatta dal cuore”, ha spiegato l’ex amatissimo volto mentre in tv veniva sfogliato l’album di famiglia. Quando, però, il suo matrimonio è giunto alle battute finale, la bella Cristina ha cominciato nuovamente a lavorare e si è completamente reinventata. Cosa sappiamo, però, sull’ex marito?

Chi è l’ex marito di Cristina Quaranta?

Dopo essere stata per parecchio tempo lontana dai riflettori, Cristina Quaranta è ritornata in tv. E sembrerebbe che abbia davvero intenzione di mettere tutti d’accordo. Dopo aver cavalcato l’onda del successo con Non è la rai ed essere diventata il volto di diverse trasmissione sportive, l’amata showgirl ha scelto di allontanarsi da questo mondo per dedicarsi alla sua famiglia, ma soprattutto a sua figlia Aurora. Sono trascorsi diversi anni da quel momento ed adesso Cristina – nonostante faccia tutt’altro nella vita – ha voluto rimettersi nuovamente in gioco. Chissà, sarà il preludio di qualcosa di incredibile? Ci auguriamo proprio di si! In attesa, siamo pronti di raccontarvi ogni cosa sul suo conto.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Cristina Quaranta? Al GF Vip ha detto di essere separata, ma chi è l’ex marito? Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che l’ex volto di Non è la rai sia convolata a nozze all’età di 29 anni con Matteo De Stafani. Distante dal mondo dello spettacolo, l’ex consorte di Cristina Quaranta è un imprenditore milanese, città dove vive ancora adesso.

Terminato il matrimonio con il buon Matteo, Cristina ha ritrovato nuovamente l’amore? Ad oggi, purtroppo, è una domanda a cui non possiamo rispondere. Sui suoi canali social, non ci è stato possibile rintracciare qualche dettaglio in più su quest’aspetto. E né lei, alle telecamere del GF Vip, ha proferito parola.

Cosa ne sarà di Cristina Quaranta al GF Vip? Alle telecamere del programma ha detto di sentirsi molto ‘leonessa’ e, da quello che stiamo vedendo in questi in primi giorni, non le possiamo dare affatto torto.