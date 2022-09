Gf Vip, Pamela Prati: quel ‘dettaglio’ che non può passare inosservato

Gf Vip, Pamela Prati è una dei concorrenti della nuova edizione: quel ‘dettaglio’ che non può passare inosservato.

È senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. Si tratta della seconda volta per lei, nella casa più spiata della tv. Stavolta, però, Pamela Prati ha deciso di viversi al meglio questa avventura, mostrando una nuova Pamela.

Dopo l’espulsione della prima volta ( ricordate l’indimenticabile scena del taxi?), Pamela ha deciso di rimettersi in gioco di nuovo proprio nel reality di Canale 5. E, a proposito di reality, nel corso della seconda puntata del GF Vip, tutti hanno notato un dettaglio che riguarda proprio l’ex showgirl del Bagaglino. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Siete nel posto giusto.

Pamela Prati al GF Vip: tutti hanno notato quel dettaglio

Una Pamela Prati diversa. È così che la showgirl vuole mostrarsi, in questa sua seconda occasione nella casa del GF Vip. Casa in cui è entrata a tre anni dalla bufera mediatica che l’ha vista coinvolta, per via del caso Mark Caltagirone. Come rivelato da Alfonso Signorini nel corso della prima puntata del GF Vip, Pamela tornerà sull’argomento, per rivelare particolare inediti e rispondere a tante domande che il pubblico ancora oggi si pone sulla complicata vicenda. Sarà lei a scegliere quando sarà il momento giusto per parlarne, come sottolineato dal conduttore giovedì sera.

In attesa di scoprire di più, seguiamo le vicende di Pamela nella casa più spiata della tv. Dopo un iniziale isolamento nei primi giorni, Pamela si è integrata alla grande nel gruppo e sta legando molto con i compagni. Un inizio positivo per lei, che è entrata nella Casa per superare le sue paure, tra cui la claustrofobia. Ma, a proposito di Pamela, c’è un particolare che non poteva passare inosservato.

Un accessorio che la Prati ha indossato nel corso della seconda puntata del reality e che è stato immediatamente notato dai fan del programma. L’immagine è diventata virale e oggetto di meme sui social, in particolare su Twitter. Di cosa parliamo? Della collana girocollo con l’iconica scritta ‘Diva’: impossibile non notare la scritta, ricoperta di diamanti, ben leggibile sul collo della concorrente del reality. Che, anche in altre occasioni in casa ha sfoggiato diverse collane: un accessorio che la showgirl utilizza spesso per completare i suoi look. Giovedì sera, Pamela Prati ha optato per un tailleur a tinta unita fucsia, dopo l’abito color oro indossato per la prima puntata.

Quale outfit sceglierà per la terza puntata del reality show? Ricordiamo che il GF Vip tornerà in onda domani sera, 26 settembre 2022, con una nuova puntata in diretta, ricca di sorprese e colpi di scena. Non perdetevela!