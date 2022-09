Il Principe Harry avrebbe saputo così della morte della Regina

Sapete come ha fatto il Principe Harry a venire a conoscenza della tragica notizia della morte della Regina Elisabetta? E’ incredibile!

Con la morte di Elisabetta II si è chiuso un Regno durato ben 70 anni. Un’epoca storica che ha visto la Regina d’Inghilterra regnare più a lungo di tutti. Solamente una settimana fa circa, si è celebrato il solenne funerale in suo onore al quale hanno potuto partecipare i membri della casata reale per porgerle l’ultimo saluto.

A porgere l’ultimo straziante saluto alla Sovrana Inglese era presente l’intera Famiglia Reale. Tra i membri, erano presenti anche il Principe Harry e la consorte Meghan. Ma la notizia della morte della Sovrana d’Inghilterra, il Principe Harry non l’avrebbe appresa in modo del tutto ‘normale’.

Il Principe Harry ha appreso proprio così la tragica notizia sulla morte della Regina Elisabetta

L’8 Settembre 2022, è sicuramente una data che finirà da ora in tutti i libri di storia e che sta a designare la morte della Regina Elisabetta e con essa la fine di uno dei regni più duraturi nella storia. La Regina Elisabetta è stata una donna esemplare nel suo ruolo di Sovrana ma non solo.

All’interno del suo privato, era una madre ed una nonna affezionata ai suoi nipoti. Fra questi, sebbene spicchi di sicuro l’attuale Principe del Galles, il Principe William, in questi anni ha sicuramente fatto parlare di sé, il Principe Harry. Negli ultimi anni, sappiamo quanto i rapporti con la Famiglia Reale si siano incrinati per Harry e la sua consorte Meghan Markle.

Ad ogni modo, l’amore e l’affetto del principe nei riguardi della nonna e Regina Inglese non era certamente svanito. Si parlava d’altronde di riavvicinamenti a corte. Ma i rapporti con tutti i membri della casata Inglese si sarebbero detti ugualmente ‘aspri’. Tanto aspri da non rendere noto al Principe della morte della Regina Elisabetta. Ebbene, il Principe Harry ha infatti appreso della morte della Regina attraverso i media.

Non una telefonata, non un avviso, nulla che dicesse al Principe Harry che la Regina Elisabetta non c’era più. E proprio come ha scritto Page Six: “Hanno lasciato che lo scoprisse dalle notizie su Internet quando è atterrato“. Di fatti, il Principe Harry si era precipitato in Scozia al Castello di Balmoral dopo la telefonata di Re Carlo che gli rendeva noto delle drastiche condizioni di salute di sua nonna, Regina Elisabetta. A quel punto, il duca di Sussex ha cercato di precipitarsi al capezzale della Sovrana. Ma quando è arrivato, era troppo tardi.

I rapporti con i membri della Casata Reale si dicono ancora incrinati, ma qualche fonte fa sapere che in questi ultimi giorni, prima del ritorno a casa in California per il Duca di Sussex e Meghan, si è parlato di un piccolo riavvicinamento tra i due fratelli. Sarà davvero la volta buona per un ricongiungimento familiare? Solo il tempo ahimè potrà certamente dircelo.