Molto diverso dopo Vite al Limite: dimenticatelo così, vi farà venire i brividi vederlo oggi

Rispetto alla sua partecipazione a Vite al Limite, oggi è molto diverso: vederlo a distanza di tempo vi farà venire davvero i brividi.

“Passo il tempo ad aspettare che il mio cuore decida di smettere di funzionare. Questa non è vita!”, è così che il paziente del dottor Nowzaradan si è presentato nel corso della settima stagione di Vite al Limite – la stessa di Angela Gutierrez – che fanno chiaramente comprendere quanto la sua fosse una disperata richiesta d’aiuto.

Quando si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento col dottor Nowzaradan, il paziente del medico chirurgo iraniano aveva un peso superiore ai 330 kg, ma un disperato bisogno di ritornare in forma. A causa dei suoi chili di troppo, purtroppo, il trentacinquenne non riusciva a fare praticamente nulla ed era costretta a farsi aiutare per la minima cosa.

Così come Tiffany, ad oggi anche lei irriconoscibile, anche il giovane ha scelto di chiedere aiuto a Vite al Limite e al dottor Nowzaradan, consapevole che la sua vita sarebbe cambiata da un momento all’altro. In effetti, è stato proprio così. Grazie alla dieta impostogli dal medico chirurgo iraniano, il suo paziente è riuscito a dimagrire quasi 200 kg! Com’è oggi? Ancora molto diverso!

Ancora più diverso dopo Vite al Limite: vi verranno i brividi, clamoroso

Grazie a Vite al Limite è dimagrito quasi 200 kg, ma una volta ritornato a casa ha dato vita ad un’incredibile svolta della sua vita. Abituato a mangiare perché è solo nel cibo che trovava conforto, il paziente del dottor Nowzaradan si è presentato nella clinica di Houston con un peso di gran lunga superiore ai 300 kg ed una grande voglia di ritornare in forma. In molti, molto probabilmente, si ricorderanno di Cillas Givens e saranno curiosi di sapere che fine ha fatto oggi.

Siamo riusciti a rintracciare il buon Cillas Givens sul suo canale Facebook – quello Instagram, invece, è totalmente riservato – ed abbiamo potuto spulciare un bel po’ la sua bacheca. Tra i tanti post che ha postato, abbiamo ‘scovato’ un suo recentissimo scatto che ci permette di capire come sia oggi la sua forma fisica. All’epoca della sua partecipazione al programma, come dicevamo, il buon Givens è dimagrito esattamente 188 kg, arrivando a pesare ben 142 kg. Oggi com’è? Non sappiamo a quanto ammonti il suo dimagrimento, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto oggi sia molto diverso dai tempi di Vite al Limite. A distanza di pochissimi anni dalla sua partecipazione al programma, Cillas è dimagrito tantissimo ed appare in ottima forma. Guardate un po’ qui:

Davvero irriconoscibile oggi, vero? Cillas è riuscito a dimagrire tantissimo non solo durante Vite al Limite, ma anche dopo. Ed è lui che vanno i nostri più sinceri complimenti.