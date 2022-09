New entry a Bridgerton: non indovinereste mai chi è il suo personaggio; splendida notizia per i fan della serie tv.

Quanto vi manca Bridgerton? La serie prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn ha letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo. Anche i più scettici si sono ricreduti, appassionandosi alla seconda stagione proprio come era accaduto con la prima.

Dopo l’addio del duca di Hastings, al termine della prima stagione, in molti erano terribilmente dispiaciuti e molto prevenuti sul secondo capitolo della serie. La storia d’amore tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma, raccontata proprio nella stagione 2, ha però coinvolto il pubblico proprio come era successo con Daphne e Simon. Un successo straordinario per la serie, che sta per tornare con una terza, attesissima, stagione. In attesa di scoprire la data di uscita, i profili social ufficiali della serie hanno lanciato un interessantissimo spoiler mostrano un nuovo personaggio. Curiosi di sapere di più? Vi sveliamo tutto.

Bridgerton, ci sarà anche lei: l’annuncio sulla new entry fa impazzire i fan

Bridgerton sta per tornate con la terza stagione e i fan non vedono l’ora di emozionarsi con una nuova, turbolenta, storia d’amore. Protagonisti del terzo capitolo della serie Penelope Featherington e Colin Bridgerton, che, fino a questo momento, sono stati solo amici. In attesa di scoprire come si trasformerà il loro legame, c’è una meravigliosa notizia per voi!

La pagina ufficiale di Bridgerton ha ufficialmente annunciato l’arrivo di India Ria Amarteifio, attrice che abbiamo già visto in Sex Education. Quale sarà il suo ruolo? Ebbene, tenetevi forte perché sta per arrivare uno spin off di Bridgerton! Proprio così, una nuova serie che racconterà il passato di una delle protagonista di Bridgerton, Queen Charlotte!

India interpreterà proprio la regina da giovane, mostrandoci tutto il suo passato e rivelandoci tantissimi retroscena su Sua Maestà, uno dei personaggi più iconici della serie. Lo spin off, che sarà quindi un prequel, si chiama Queen Charlotte – A Bridgerton Story e sarà proprio dedicata ai primi anni del regno della giovane regina. Nelle prime immagini pubblicate sui social, vediamo il primo incontro tra Charlotte e il suo futuro marito George. Una storia d’amore emozionante e ricca di sorprese, come tutte quelle che la serie Bridgerton ama raccontare.

Nello spin off ritroveremo diversi personaggi che abbiamo conosciuto in Bridgerton, come Golda Rosheuvel, che nella serie madre ha interpretato Charlotte adulta, e Lady Violet Bridgerton, madre di Daphne, Anthony e il resto dei fratelli, che sarà interpretata sempre da Ruth Gemmel. Noi non vediamo l’ora di scoprire come è nato il sentimento tra Charlotte e George, e voi? Continuate a seguirci per tutte le ultime anticipazioni!