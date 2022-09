“Un traditore, non dimenticherò mai”: si scaglia contro il personaggio di Canale 5, le sue parole non sono passate inosservate.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo e, attualmente, è rinchiuso nella Casa più spata della tv. L’avventura al GF Vip 7 è appena iniziata, ma per uno dei concorrenti è già arrivata una pesante accusa dall’esterno.

In pochi giorni sono già scoppiate diverse discussioni nella casa, ma oggi vi parliamo di una frecciatina arrivata dall’esterno e indirizzata proprio a uno dei concorrenti dell’attuale edizione del reality show. Concorrente che è stato definito “traditore” da un altro personaggio che conosciamo benissimo e che ha partecipato al GF Vip due anni fa. Cosa è successo nel dettaglio? Vi raccontiamo tutto.

Si scaglia contro il concorrente del GF Vip 7: “Un traditore!”, cosa è successo

Il GF Vip 7 è iniziato da pochissimi giorni ma nella casa di Cinecittà è già accaduto di tutto. Prime liti accese, prime alleanze, primi baci a stampo e c’è già chi vorrebbe abbandonare il gioco. Per uno dei vipponi, inoltre, c’è un messaggio che non è passato inosservato. A parlare di lui è stata proprio un’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, attraverso alcuni post condivisi sul suo canale di Instagram.

Post nei quali l’ex vippona ha attaccato apertamente Giovanni Ciacci, definendolo traditore. “Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io era nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi”, si legge sui social. Chi sta accusando Ciacci?

Proprio lei, Patrizia De Blanck, estremamente delusa da Giovanni Ciacci, che, come scrive la contessa, era stato anche a casa sua per un’interviste pubblicata su Oggi, dove aveva scritto cose bellissime su di lei e la sua famiglia. “Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità ( durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere amico”, ha tuonato la De Blanck. Che, in un post condiviso successivamente, ha specificato di aver “cancellato Ciacci dalle sue conoscenze” una volta uscita dalla casa e appreso quanto lui aveva detto su di lei. “Credo nel karma e so che sarà vendicata”, ha concluso la contessa.

Un attacco forte e deciso, quella di Patrizia, che non passato affatto inosservato. Alfonso deciderà di mostrare il post al famoso costumista nel corso della prossima puntata del GF Vip? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che accadrà in casa. Ricordiamo che la prossima puntata in diretta del reality show andrà in onda già domani sera, lunedì 26 settembre 2022, a partire dalle 21 e 40 circa, su Canale 5. Voi la seguirete?