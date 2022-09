“Alzati e vattene a casa”: si sente forte il grido ad Uomini e donne

“Alzati e vattene a casa”: ad Uomini e donne scoppia una forte discussione che vede al centro dell’attenzione loro.

Uomini e donne è iniziato da pochi giorni e sta tenendo il pubblico incollato alla televisione. Nelle prime puntate abbiamo scoperto chi c’è nel parterre femminile e in quello maschile e chi sono le nuove troniste e i tronisti. Abbiamo visto anche l’arrivo di Claudia Dionigi e di Lorenzo Riccardi che presto diventeranno genitori.

Si sono conosciuti proprio nel programma quando Lorenzo era tronista e Claudia scese le scale per corteggiarlo. Fin da subito i telespettatori hanno creduto in questa storia d’amore che fra qualche mese porterà alla nascita di una bambina. Nello studio di Uomini e donne abbiamo assistito ai primi litigi. In particolare Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono trovati faccia a faccia, ancora una volta, per chiarire la loro situazione ‘sentimentale’. Sembrerebbe che la dama non ne voglia più sapere. Il cavaliere ha riferito che è come se si fosse completamente dimenticata di lui.

Nella precedente puntata è anche scoppiata una discussione che ha portato ad uno scontro abbastanza acceso. Un motivo ha fatto accendere la miccia tanto da provocare la ‘reazione’ anche di molti presenti.

Uomini e donne, scoppia una forte discussione in studio: “Alzati e vattene”

Nella precedente puntata di Uomini e donne abbiamo assistito ad una forte discussione che ha visto intervenire diversi protagonisti del format. Tutto vede al centro dell’attenzione Riccardo Guarnieri. Ha espresso il suo interesse nei confronti della tronista Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Durante un ballo ha persino battibeccato con un corteggiatore. Il cavaliere si è detto intenzionato a conoscerla, desiderio manifestato alla redazione. Ma a quanto pare questa scelta ne include un’altra. Come riferito da Maria De Filippi in puntata, può scendere le scale e sedersi insieme agli altri corteggiatori ma deve seguire le regole del trono classico. Cosa vuol dire? Significa che se la tronista dovesse eliminarlo deve lasciare il programma. Non potrebbe più tornare nel parterre maschile. Questa notizia sembra aver creato il ‘panico’ negli occhi di Guarnieri. Si è mostrato abbastanza titubante di fronte a questa opzione preferendo poi stare al suo posto. Dal canto suo, Federica, ha confidato di non aver tanto apprezzato alcuni comportamenti suoi nei confronti di Ida. Ha fatto comunque notare di gradire il suo aspetto fisico. A questo punto, dopo che Riccardo sembra aver rinunciato all’opportunità di corteggiarla, è scoppiato il ‘putiferio’.

Tina si è scagliata contro di lui dicendo che ha toccato proprio il fondo e di rendersi ridicolo. E’ intervenuto anche Armando Incarnato che non le ha mandate a dire: “Alzati e vattene a casa”, ha detto ad alta voce, proseguendo: “Tu pur di stare al centro dell’attenzione vai da lei“. Sembrerebbe che nessuno abbia ‘gradito’ l’atteggiamento di Riccardo tanto che si è alzato un polverone in studio.