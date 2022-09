L’amante di suo marito sarebbe una donna che lavora nel suo stesso ambiente televisivo

Ha rivelato che suo marito ha avuto un’amante: si tratterebbe di una donna che lavoro nel suo stesso ambiente televisivo, cos’è successo.

C’è chi perdonerebbe il tradimento da parte di suo marito e chi, invece, ha messo la parola fine al suo matrimonio. È quello che ha fatto la protagonista di questo nostro articolo, nonché amatissima conduttrice, nei mesi scorsi. A raccontare tutto quello che le è successo, è stata proprio la diretta interessata ai suoi compagni di viaggio.

Dopo la rivelazione ‘shock’ di Eleonoire Ferruzzi su Luca Salatino, un’altra concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di raccontare la sua storia ai compagni di viaggio, rivelando loro il motivo della fine del suo matrimonio. Convolata a nozze nel 2012, la conduttrice televisiva ha vissuto una splendida storia fino a qualche anno fa quando, dopo aver scoperto un tradimento da parte di suo marito, ha scelto di salutarlo per sempre. Un racconto totalmente inaspettato, quello a cui si è lasciata andare la ‘vippona’, che ha lasciato tutti senza parole. Totalmente ed altrettanto incredibile, però, è stata anche la rivelazione sull’identità della presunta amante di suo marito.

Chi sarebbe l’amante di suo marito: rivelazione shock al GF Vip, cos’è successo

La prima settimana all’interno della casa del GF Vip è stata una settimana fatta di conoscenza, ma anche di confessioni shock. Dopo quella di Ginevra Lamborghini sul suo rapporto con Elettra, ne arriva un’altra che mette davvero i brividi. La sua protagonista è Patrizia Rossetti, che poche ore dopo l’ingresso nella casa ha svelato il motivo della fine del suo matrimonio. Sembrerebbe che la conduttrice abbia deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con suo marito dopo una serie di tradimenti. “Fino a quattro/cinque mesi fa è tornato in ginocchio da me, tentando di farmi cambiare idea. Credo che lo sappia anche lei”, ha spiegato a tutti i suoi compagni di viaggio.

Sembrava fosse uno di quegli amori che ti capitano una sola volta nella vita, ma invece per Patrizia Rossetti non è stato affatto così. In una puntata di Pomeriggio Cinque del 2011, l’amata conduttrice tv aveva rivelato quanto fosse contenta di aver incontrato il suo compagno. Adesso, a distanza di anni dalle nozze, ha raccontato ai suoi compagni del GF Vip la fine del suo matrimonio.

La domanda che tutti adesso si fanno è: chi è l’amante di suo marito? Stando a quanto riportato da Samantha De Grenet a Pomeriggio Cinque, sembrerebbe che si tratti di una donna che lavora nel suo stesso ambiente lavorativo. “Ha raccontato che l’ha beccato proprio in flagrante con questa donna che pare lavori all’interno di Mediaset”, ha spiegato in diretta tv. Secondo il racconto riportato, quindi, la presunta amante dell’ex marito della Rossetti sia una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma che lavora per la famosa azienda di Cologno Monzese.

Voi cosa avreste fatto se foste stati al posto di Patrizia?