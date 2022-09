Anticipazioni GF Vip, puntata del 26 Settembre: spunta fuori una verità ‘scomoda’, come reagirà ora?

Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 26 Settembre: spunta fuori una verità davvero scomoda per lei, come reagirà adesso?

Inizia una nuova settimana all’insegna del GF Vip. A partire dalle ore 21:45 circa, in concomitanza con il ritorno di Stefano De Martino in tv, Alfonso Signorini sarà al timone del terzo ed imperdibile appuntamento.

Iniziata esattamente una settimana fa, l’avventure di questi 23 Vipponi sta letteralmente spiazzando tutti. È iniziata solo sette giorni questa settima edizione del GF Vip, eppure si può dire che siamo già entrati nel vivo del gioco. Tra confessioni ‘intime’, prime liti ed interessi dichiarati, il reality di Canale 5 si conferma tra i più ricchi di colpi di scena.

Quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 26 Settembre? Non ci sono molte notizie ufficiali, ma da quello che abbiamo appena visto nel corso del daytime possiamo dire che sarà un appuntamento imperdibile.

GF Vip del 26 Settembre, le anticipazioni della puntata: brutto colpo per lei in diretta

Se i primi due appuntamenti di questa settima edizione del GF Vip sono stati completamente dedicati ai vipponi e alle loro presentazioni, adesso si può dire che si fa davvero sul serio. In questi giorni che sono successi all’ultima diretta, è successo davvero di tutto nella casa più spiata d’Italia e siamo certi che Alfonso Signorini, così come tutti noi, non vede l’ora di scoprire qualche cosa in più.

Cosa ci dicono le anticipazioni della terza puntata del GF Vip di Lunedì 26 Settembre? Come dicevamo, sappiamo davvero pochissimo in merito. Dati gli eventi che si sono susseguiti nel corso dei giorni precedenti, possiamo iniziare a fare una stima di quello che accadrà stasera.

A tenere incollati allo schermo in questi ultimi giorni, vi sono stati proprio loro: Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino! I due, come in molti sapranno, hanno legato sin da subito tanto da fare credere alla showgirl e conduttrice che l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e donne avesse un interesse per lei. La Ferruzzi ne è convinta e non ha perso occasione nemmeno di raccontarlo ai suoi compagni di viaggio. Luca, però, stanco di sentirsi cose non vere, è letteralmente sbottato nel pomeriggio di Sabato.

Tra Eleonoire e Luca, infatti, c’è stato un violentissimo litigio nella zona living, che ha lasciato di stucco tutti i loro compagni di viaggio. Da una parte, quindi, c’è la Ferruzzi che continua a confermare di sapere cosa dice. Dall’altra, invece, c’è Luca che dichiara di essere molto innamorato di Soraia e di non provare nessuno sentimento per nessun’altra.

Alla luce di tutto questo, quindi, cosa accadrà stasera? Molto probabilmente, ci sarà la resa dei conti finale tra Elenoire e Luca. Giunti ad un punto di non ritorno, i due si confronteranno. E siamo certi che la verità ‘scomoda’ di Luca non piacerà affatto alla bella Ferruzzi. Come reagirà dinanzi alle parole del giovane Salatino?

Dedicato tempo a questa parentesi, si parlerà di tutte le storie degli altri concorrenti. E, come al solito, ci saranno sorprese e nuove nomination.

Siete pronti a questa nuova puntata del GF VIP?