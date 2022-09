Aurora Ramazzotti incinta: cos’ha fatto papà Eros per lei

Aurora Ramazzotti è incinta, lo ha annunciato pochi giorni fa: avete visto che cos’ha fatto per lei papà Eros?

Sono settimane che si parla della gravidanza di Aurora Ramazzotti. A darne notizia fu il settimanale Chi. Secondo Alfonso Signorini la giovane era in dolce attesa. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è fidanzata da qualche anno con Goffredo Cerza e come riportato dal direttore Alfonso Signorini, presto sarebbero diventati genitori.

Si è parlato molto di questa gravidanza dato che più volte in questi anni era stato detto che fosse incinta. Due giorni fa, forse dopo aver superato il periodo ‘critico’ dei primi mesi, è stata lei a confermare. Ha pubblicato sui social un video molto ironico in cui percorreva gli ultimi anni, quando ogni volta è stata annunciata la sua ipotetica dolce attesa. Il filmato termina con il fidanzato che le porta un panino ed Aurora che commenta chiedendo che voleva un doppio cheeseburger: “Ma non è che sei incinta?”, esordisce Goffredo seguito dalla risposta ironica di lei: “E’ ovvio che sono incinta!“. Ed è così che la giovane Ramazzotti ha annunciato a tutti che, questa volta, è veramente in attesa: diventerà mamma per la prima volta.

Poche ore dopo è arrivata la reazione di Michelle Hunziker. La conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione. Cosa che è accaduta anche mentre Eros Ramazzotti, il futuro nonno, era sul palco dell’Arena di Verona e ha lasciato tutti senza parole.

Aurora Ramazzotti ha confermato pochi giorni fa di essere in dolce attesa. In queste ultime settimane Chi ne aveva dato notizia ma non aveva trovato conferma da parte sua. Adesso, è stata lei stessa a farlo sapere pubblicando un video molto ironico.

Dopo che per molti anni è stato detto che fosse incinta, ha voluto scherzare su, creando un video e percorrendo le passate notizie. In basso al post ha scritto: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente”. Nelle ultime ore è arrivata la reazione del futuro nonno Eros. Durante un suo concerto all’Arena di Verona, è riuscito ad emozionare tutti i presenti e la stessa Aurora seduta in prima fila.

Il cantante ha dedicato un messaggio a sua figlia, che presto diventerà mamma: “Mi fai diventare nonno… lo voglio sul palco a cantare con me. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”. Parole che sono state riprese da Giulia De Lellis, presente lì al concerto. E’ stato un momento bellissimo, difficile da spiegare a parole!