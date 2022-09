Beautiful, durissimo colpo per Thomas: il giovane Forrester è nei guai

Beautiful, durissimo colpo per Thomas: accadrà l’impensabile al figlio di Ridge; cosa succederà nelle prossime puntate.

Da qualche anno è uno dei protagonisti assoluti della soap opera Beautiful. Parliamo di Thomas, figlio di Ridge Forrester e Taylor Hayes, e fratello della splendida Steffy. Il suo è un personaggio decisamente ambiguo, che, nel corso degli anni, ne ha combinate di tutti i colori.

Nelle puntate in onda attualmente in Italia lo stiamo vedendo poco, ma è appena uscito da una storyline super intensa. È stato proprio Thomas a tirare fuori di prigione Liam e Bill, grazie al video di Vinny trovato sul suo cellulare. Un gesto, quello del giovane stilista, molto apprezzato anche dagli Spencer, nemici storici dei Forrester. Pace fatta tra le due famiglie rivali? La risposta è assolutamente no. Ben preso, infatti, per Thomas arriveranno nuovi, clamorosi, ostacoli. Stavolta, però, i suoi sentimenti per Hope c’entrano poco: Thomas sarà al centro di una questione molto più delicata e dovrà vedersela con diversi rivali. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, continuate a leggere.

Beautiful, brutto episodio per Thomas Forrester: chi c’è dietro?

Thomas Forrester ha riconquistato la fiducia di tutti grazie al gesto di distensione dei confronti di Liam. I problemi per il figlio di Ridge, però, sono tutt’altro che finiti. Nelle puntate americane, infatti, Thomas è nel bel mezzo di una nuova, impetuosa, bufera. Come abbiamo più volte ricordato, tra le puntate in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo. Quale problemi si troverà ad affrontare Thomas?

Ebbene, il giovane Forrester dovrà lottare per ottenere la custodia del piccolo Douglas. Thomas, infatti, capirà di voler passare più tempo col figlio, che al momento vive con Hope e Liam. Per questo motivo nascerà quella che diverrà una vera e propria battaglia poiché Thomas vorrà che il piccolo vada a vivere con lui a Villa Forrester e che siano Hope e Liam a fargli visita soltanto nel fine settimana. Un cambiamento notevole, al quale, ovviamente, si opporranno diverse persone. Hope in primis, ma anche la mamma Brooke, che ritiene questo l’ennesimo escamotage di Thomas per avvicinarsi a Hope. Dall’altro lato, invece, si schiererà Ridge, che comprende le esigenze del figlio Thomas e la sua volontà di essere un padre più presente per il suo bambino. Quali saranno le conseguenze della diatriba?

Ennesimi problemi nel matrimonio tra Brooke e Ridge, tra i quali si insedierà anche la bella Taylor Hayes, che nel frattempo è tornata a Los Angeles. Il triangolo più amato della storia di Beautiful è tornato! In attesa di scoprire chi tra le due rivali storiche avrà la meglio nel cuore di Ridge, c’è un altro problema che Thomas si ritroverà ad affrontare.

Come rivela TV Soap, Brooke avrà un forte scontro con Thomas a villa Forrester, dove la donna si è recata proprio per parlare con lui. Qui avverrà qualcosa di molto particolare: durante la discussione, Thomas ha in mano un coltellino, col quale sta sbucciando della frutta. Secondo le anticipazioni, Thomas gesticolerà molto durante la lite, puntando il coltellino verso Brooke… che si sentirà minacciata dallo stilista! La Logan, che già non si fidava minimamente di Thomas, tremerà al pensiero che Thomas utilizzi il coltellino con Douglas nei paraggi. Per questo motivo Brooke si rivolgerà ai servizi sociali?

Questi ultimi, infatti, si presenteranno proprio a casa di Eric per fare alcune domande a Thomas. È stata Brooke a mandarli? In molti lo pensano, ma Brooke giurerà di no al suo amore Ridge. Quest’ultimo le crede, ma sarà davvero così? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.