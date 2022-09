“I bulli mi picchiavano”: solo ora ha trovato la forza per raccontarlo; la confessione del concorrente del Gf Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da soli sette giorni, ma nella casa più spiata della tv è già accaduto di tutto. In poche ore, il cast ha dimostrato di essere forte e i concorrenti hanno tanto da raccontare. Qualcuno ha già iniziato a farlo.

Nel corso di una chiacchierata con un coinquilino, uno dei concorrenti si è lasciato andare a un doloroso racconto riguardo il suo passato difficile. Un passato segnato dal bullismo quando era ragazzo, ma non solo. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno toccato il cuore dei telespettatori.

GF Vip, la dolorosa confessione: “I bulli mi picchiavano”

“Ero un ragazzo tanto sensibile, i ragazzi più grandi mi picchiavano. Io ho sofferto di bullismo quando ero piccolo, quando scendevi di casa ti menavano.. senza un motivo reale. È quello che mi ha incattivito, perché dentro una foresta devi essere il più forte, se no ti sbranano”.

Una confessione dolorosa, quella a cui si è lasciato andare Luca Salatino nella casa del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show e, in pochi giorni, si sta facendo già conoscere dal pubblico. Un ragazzo molto forte all’apparenza, ma che nasconde grandi fragilità. In passato, il romano ha dovuto affrontare diverse sofferenze, che lo hanno portato a crearsi una corazza: “Allora poi succede che ti devi costruire un’armatura. L’armatura qual è? I tatuaggi, il pugilato, ti fai vedere duro…”, ha rivelato durante una chiacchierata con Alberto De Pisis.

Non è tutto, ad Elenoire Ferruzzi, Luca ha parlato anche dei suoi problemi di ansia: “Ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliato perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla, perché è uno stato d’animo. Certo, ti alimenta delle sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io…”, ha confessato Luca, come riporta Il Mattino. Una confidenza dolorosa, quella dell’ex tronista, che ha mostrato un lato di sé inedito e già apprezzato dal pubblico.

Dando uno sguardo ai social nei primi giorni, Luca risulta essere uno dei concorrenti più amati dai telespettatori del reality, che ne apprezzano la sincerità e l’umiltà. Il pubblico si è schierato dalla sua parte anche in merito alla diatriba degli ultime ore con Elenoire: quest’ultima ritiene che Luca si sia invaghito di lei, ma il romano nega a spada tratta.

Questa sera, lunedì 26 settembre 2022, si farà maggiore chiarezza sulla vicenda nel corso della puntata in diretta. Puntata in cui ci sarà anche un acceso confronto tra la Ferruzzi e Soraia, la fidanzata di Luca. Ne vedremo delle belle!