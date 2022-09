Carolina Marconi è tornata, ricordate com’era al suo primo GF? Sono trascorsi 18 anni

Carolina Marconi è finalmente ritornata nella casa più spiata d’Italia, ma ricordate com’era al suo ‘primo’ GF? Si parla di 18 anni fa.

Una guerriera come Carolina Marconi non poteva affatto mancare nella casa del GF Vip. In un’edizione del reality dove si punta più sulle storie che sui singoli personaggi, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di chiamare all’appello proprio lei.

Non solo Pamela Prati, che è ritornata nello stesso reality a distanza di ben sei anni, ma anche Carolina Marconi ha varcato nuovamente la porta rossa. Dopo ben 18 anni dalla sua primissima esperienza nella casa del GF, la splendida showgirl venezuelana è ritornata nel programma che l’ha fatta esordire nel mondo dello spettacolo molto tempo fa e che le garantito un successo impressionante.

Ad oggi Carolina Marconi entra nella casa di Cinecittà con una maturità in più, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata dal suo primo GF? Come detto dalla diretta interessata nel video di presentazione, sono trascorsi 18 anni da quel momento, ma com’era allora?

Com’è cambiata Carolina Marconi dai tempi del suo primo GF? Si parla di quasi 20 anni fa

È entrata nella casa del GF Vip solo nel corso della scorsa puntata, eppure siamo certi che Carolina Marconi si contraddistinguerà facilmente dal resto del gruppo. Il pubblico di Canale 5 ha già avuto modo di conoscerla ben 18 anni fa quando, per la prima volta in assoluto, è entrata nel mondo dello spettacolo italiano per varcare la porta rossa di Cinecittà. Adesso che sono trascorsi quasi 20 anni dal suo esordio, i telespettatori del GF non vedono l’ora di conoscere meglio la sua storia e di apprendere la sua forza d’animo. Come in molti sanno, Carolina ha dovuto combattere contro un tumore al seno. Ed adesso che – come rivelato dalla diretta interessata – è andato tutto per il meglio, la Marconi vuole far conoscere la sua lotta per avere un figlio. “Una discriminazione. Non risulto idonea per adottare un bambino perché malata di tumore seppure sia guarita”, ha recentemente ‘denunciato’ Carolina Marconi sul suo canale Instagram.

Recentemente, vi abbiamo mostrato un ‘vecchio’ scatto di Carolina Quaranta e il suo cambiamento dai tempi di Non è la rai. Siete curiosi, invece, di sapere com’è cambiata Carolina Marconi dal suo ‘primo’ GF? Era esattamente il 2004 quando la modella venezuelana entrava nella casa più spiata d’Italia ed oltre che per la sua storia d’amore con Tommy Vee, non è passata inosservata per la sua bellezza. Ricordate, però, com’era? Guardate attentamente questo scatto:

Saranno anche passati quasi 20 anni dal suo primo GF, ma Carolina Marconi non è affatto cambiata negli anni. Certo, all’epoca della sua prima esperienza in tv era una ‘ragazzina’ totalmente esperta, ma per il resto il suo fascino non è affatto cambiato.