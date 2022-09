Dimagrita pochissimo a Vite al Limite, ma come sta oggi? Arriva una spiacevole notizia: nessuno l’avrebbe detto

Durante il suo percorso a Vite al Limite è dimagrita davvero pochissimo, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi e come sta? Spiacevolissima notizia.

Vite al limite è uno dei quei programmi che sa regalare sempre dei colpi di scena shock. Nel corso delle diverse edizioni del programma, i pazienti del dottor Nowzaradan hanno sempre saputo regalare al loro pubblico delle storie ed avventure impressionanti. C’è chi è riuscito a segnare un imbattibile record, dimagrendo tantissimi chili, e chi invece non ci è riuscito affatto nonostante la forte intenzione di ritornare in forma. È proprio questo quello che è successo alla protagonista di questo nostro articolo.

Divenuta una delle protagoniste di Vite al Limite nel corso della settima stagione del programma, la giovanissima di Cincinnati non riversava affatto in buone condizioni di salute. Non solo, infatti, il suo peso superava – seppure di poco – i 350 kg, ma i due linfedemi che aveva sulle gambe non le permettevano di camminare perfettamente. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che per la giovane trentaduenne ritornare in forma non significava affatto ritornare ad essere bella, ma soprattutto ricominciare a vivere una vita degna di essere chiamata tale. Ci è riuscita? Purtroppo no: è dimagrita pochissimo! Ecco perché

Vite al limite, è dimagrita pochissimo nel programma: come sta oggi? Spiacevole notizia

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di insuccessi a Vite al Limite. Se, però, Angela Gutierrez – paziente del medico chirurgo iraniano che il dottor Nowzaradan ha scelto di espellere dal programma – si è messa subito in carreggiata una volta ritornata in casa, cosa sarà successo alla protagonista di questo nostro articolo? Anche lei – così come Justin McSwain – è entrata a far parte della settima stagione di Vite al Limite ed ha subito catturato l’attenzione di tutti per via della sua storia. A differenza di Cillas, però, la giovane di Cincinnati è dimagrita pochissimo e, sul finire dei 12 mesi previsti dal programma, non ha affatto soddisfatto le aspettative di Nowzaradan.

In moltissimi si ricorderanno la storia di Mercedes Cephas e in altrettanto in numerosi sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Durante il suo percorso in clinica, la giovane dell’Ohio è passata da 350 kg 314 kg, ma oggi come sta? Purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: non sappiamo nulla sulla sua trasformazione! Seppure siamo riusciti a rintracciare il suo canale Facebook, non ci è dato sapere come sta oggi dal momento che non condivide scatti di sé da diverso tempo. Si può chiaramente comprendere, quindi, che una notizia del genere in pochi se la sarebbero aspettata anche perché Mercedes – dopo l’ultimo colloquio con Nowzaradan – aveva rivelato di voler a tutti i costi dimagrire.

