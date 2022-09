L’ex volto di Canale 5 si mostra prima e dopo del trucco: “Pronta per andare a fare la spesa”; pioggia di complimenti per lei.

È una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate della storia del reality show di Canale 5. Non a casa, quel reality lo ha vinto nella sua edizione, tra le più seguite e apprezzate dal pubblico.

Oggi, l’ex gieffina si è allontanata dal piccolo schermo, ma continua ad essere molto seguita sui social, dove pochi giorni fa ha condiviso un post che non è passato inosservato. Un post in cui ha mostrato due versioni di sì, con e senza trucco. “Pronta per la MFW. Ah no, per andare a fare la spesa”, ha scritto nella didascalia del video, con la sua solita ironia. Il post ha ottenuto il pieno di likes e commenti, ricchi di complimenti per l’ex volto di Canale 5, assolutamente incantevole prima e dopo il make up. Diamo un’occhiata.

L’ex del Grande Fratello si mostra prima e dopo il trucco: le immagini a confronto

È tempo di Milano Fashion Week e i social sono pieni di immagini e video di modelle e influencer, pronte a sfoggiare le ultime tendenze nella settimana dedicata alla moda. Ma c’è anche chi, come in questo caso, si diverte a ironizzare sul grande evento.

Lo ha fatto la simpaticissima Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004. La genovese ha mostrato il suo ‘prima e dopo’, con e senza trucco, ma non si è diretta ad alcuna sfilata di moda nella capitale lombarda. La 44 enne si è semplicemente preparata per andare a fare la spesa! Ironia e simpatia da vendere per Serena, una della concorrenti più amate di sempre nella storia del GF: la sua edizione, in cui era presente anche Patrixk Ray Pugliese, è ricordata come una delle più divertenti in assoluto. Curiosi di vedere Serena al naturale e con make up? Ecco le immagini a confronto:

Eh si, il tempo sembra non essere mai trascorso per la meravigliosa Garitta, che, come sottolineato i tantissimi fan nei commenti al post, è semplicemente incantevole sia col trucco che in versione ‘acqua e sapone’. Pioggia di complimenti per lei, che si conferma bellissima dentro oltre che fuori.