GF Vip, abbiamo visto spesso l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi in tv: è proprio lui

Antonella Fiordelisi è una concorrente del GF Vip: ha un ex fidanzato molto famoso dato che l’abbiamo visto spesso in televisione, ecco chi è.

Il Grande Fratello Vip è partito lunedì 19 settembre su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Per la settima edizione il conduttore ha scelto come opinioniste Sonia Bruganelli, che abbiamo già avuto modo di vedere nella precedente, e Orietta Berti. La cantante è molto amata dal pubblico ed è stata tanto corteggiata da Signorini.

E’ stato proprio il giornalista, nel corso della prima puntata, a dirlo, dopo il suo ingresso. In questi pochi giorni di permanenza si sono create già molte dinamiche. Sono venuti a galla dettagli inediti rivelati dagli stessi concorrenti sulla loro vita. Ginevra ha parlato di sua sorella Elettra Lamborghini ma le sue dichiarazioni hanno provocato una reazione da parte della cantante. Infatti la concorrente è stata diffidata. Anche Spinalbese è tornato con la mente alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Tra le concorrenti di cui si sta parlando molto c’è Antonella Fiordelisi che sembra non riscontrare la simpatia da parte di tutti. Ha 24 anni e la sua carriera ha avuto inizio molti anni fa. Si è avvicinata al mondo della scherma ed è poi entrata a far parte della Nazionale Italiana Under 20 Spada. Nel corso di questi anni approda in televisione, a Temptation Island, nel ruolo di tentatrice. Oggi è una modella e un’affermata influencer. Molte volte si è trovata al centro del gossip per la sua vita privata. Per diverso tempo ha infatti avuto una relazione con un personaggio diventato molto famoso: lo conosciamo benissimo.

GF Vip, Antonella Fiordelisi ha un ex fidanzato molto famoso: lo conosciamo benissimo

Antonella Fiordelisi è entrata nella casa del GF Vip la prima puntata. E’ nota al pubblico. E’ approdata sul piccolo schermo quando entrò a far parte del programma Temptation Island, come tentatrice. In questi anni si è affermata come modella e influencer.

Sui social, infatti, è seguitissima. Sono passati pochi giorni dall’esordio della nuova edizione del GF vip e del suo ingresso ma già se ne sta parlando molto. In particolare nella seconda puntata l’attenzione si è concentrata molto su di lei. Sono venute a galla delle antipatie da parte di alcuni concorrenti nei suoi confronti. E’ stata poi nominata insieme ad Alberto De Pisis. In questi anni Antonella è stata più volte al centro del gossip per la sua relazione con un noto personaggio: sapete con chi è stata fidanzata?

La concorrente ha avuto una relazione con Francesco Chiofalo, oggi volto noto al pubblico. Anche lui ha fatto parte di Temptation Island ma come concorrente insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma. Lo abbiamo visto nel 2022 a La pupa e il secchione show. Chiofalo e Antonella sono stati insieme più di un anno. La rottura è arrivata nel 2021.