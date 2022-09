Ginevra Lamborghini e i motivi della rottura con Elettra: spunta fuori solo adesso; il retroscena raccontato da una vippona al GF Vip.

Una delicata questione familiare. Ginevra Lamborghini ne ha parlato dopo poche ore dalla sua entrata nella casa del GF Vip e, per questo motivo, è stata già diffidata dalla sorella Elettra. Sorella che, come detto dalla vippona, non vede e non sente dal 2019, per volere di Elettra.

Secondo Ginevra, la famosa cantante non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con la sorella maggiore, a tal punto da costringere la famiglia a trascorrere il Natale separati. Ma qual è il reale motivo della rottura tra le due Lamborghini? Ginevra ha dichiarato di non saperlo, ma, in casa, qualcuno ha rivelato qualche particolare in più sulla questione. Una concorrente ha fornito la sua versione sulla diatriba tra le due sorelle, rivelando alcuni retroscena. Le sue parole non sono passate inosservate, scopriamole insieme.

GF Vip, una vippona parla della rottura tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra: cosa ha rivelato

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti della settima edizione del GF Vip. In questa prima settimana di permanenza in casa, ha già dimostrato diversi aspetti della sua personalità, da quello più giocoso e divertente, a quello fragile. Ginevra sta vivendo una forte sofferenza per via della rottura dei rapporti con la sorella minore, Elettra Lamborghini: le due hanno interrotto ogni rapporto da circa tre anni, ma non è stato reso noto il motivo esatto.

A parlare della questione, in casa, è stata Sofia Giaele Di Donà, ex protagonista di Ti spedisco al convento, anche lei concorrente del GF. La vippona si è lasciata andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati, come riporta Biccy.it. “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso e poi dice che le ha fatto delle piccole cose”, ha dichiarato Giaele. Quest’ultima sottolinea che se si tratta di piccole cose ( come gettare gli escrementi sulla macchina della sorella, come rivelato dalla stessa Ginevra) è perdonabile, ma il discorso è diverso se è accaduto qualcosa di più pesante. “Lei vuole fare la buona e umile, ma non lo è”.

Giaele sottolinea come, per anni, Ginevra abbia vissuto nell’ombra della sorella e, per questo motivi, ora cerca di mettersi al centro dell’attenzione: “Le copie non saranno mai le originali, si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Un po’ troppo, ognuno dovrebbe crearsi la sua identità”.

Un’accusa forte e decisa, quella di Giaele: le sue parole saranno mostrate a Ginevra nel corso della puntata di questa sera? Non ci resta che attendere per scoprirlo!