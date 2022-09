Lite furiosa dopo uno scherzo: scoppia il caos nella casa del GF Vip; cosa è successo nel corso della notte.

Andrà in onda questa sera, lunedì 26 settembre 2022, la terza attesissima puntata del GF Vip 7. Una lunga diretta durante la quale si affronteranno i temi più caldi di questi primi giorni di convivenza nella casa più spiata della tv.

Al centro della puntata ci sarà, senza dubbio, la lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Il rapporto tra i due si è interrotto quando Elenoire ha dichiarato che, secondo lei, Luca è interessato a lei, ma si vergona di dirlo. Una discussione forte tra i due, seguita poi da un chiarimento: sarà davvero finita qui? In attesa di scoprirlo, vi parliamo di un altro scontro accesissimo avvenuto in casa proprio questa notte. Tra i vipponi, si sa, si è soliti organizzare scherzi ai danni dei coinquilini, ma stavolta qualcosa è andato storto. Da uno scherzo è nata una vera e propria discussione, che ha ridotto qualcuno in lacrime. Ecco cosa è accaduto.

Lo scherzo finisce male al GF Vip: lite e lacrime nella casa

Uno scherzo nato per divertirsi ma finito malissimo. È quello che è successo questa notte, all’interno della casa del GF Vip 7. La vittima dello scherzo, infatti, non ha gradito affatto ed è andato su tutte le furie. Cosa è successo nel dettaglio?

Vittima dello scherzo è stato Charlie Gnocchi, che, mentre dormiva, è stato raggiunto da un ‘odore’ non proprio gradevole, soprattutto a tarda notte. Nikita Pelizon, con la complicità di Edoardo Donnamaria e Luca Salatino, ha spalmato della cipolla sul cuscino di Charlie. Uno scherzo apparentemente innocuo, che ha divertito parecchio i tre vipponi, ma non a lungo. Quando Charlie si è svegliato, ha inizialmente rincorso i colpevoli per tutta la casa, ma tutti pensavano fosse una scena ‘giocosa’. Dopo poco, però, il concorrente non ha nascosto la sua rabbia ed è scoppiata una vera e propria discussione. Nonostante tutti cercassero di calmarlo, Charlie è apparso decisamente infastidito dallo scherzo, che lo ha fatto svegliare nel cuore della notte.

“Non volevo ti arrabbiassi Charlie”, ha esclamato Nikita, ma il coinquilino ha tuonato: “Allora sei un imbecille”. La dura reazione di Charlie ha causato una vera e propria crisi di pianto per Nikita, che in giardino si è sfogata con Cristina Quaranta. “Non hai ammazzato nessuno ok? Stai serena, riprenditi”, sono le parole dell’ex volto di Non è la Rai. Nikita, in lacrime, ha ammesso di essere stata ferita anche dal commento di Giovanni Ciacci, che ha dichiarato che, se avessero fatto questo scherzo a lui, li avrebbe mandati fuori a calci in c***.

Un momento divertente, insomma, si è trasformato in un vero e proprio caos! Riuscirà a tornare il sereno prima della puntata di questa sera? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.