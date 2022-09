Com’è cambiato negli anni Marco Mengoni: dall’esordio ad X-factor ad oggi

Oggi Marco Mengoni è amatissimo, com’è cambiato nel tempo: dall’esordio e vittoria ad X-Factor ad oggi, resterete a bocca aperta.

Era esattamente il 2009 quando Marco Mengoni, appena ventunenne prendeva parte all’edizione di quell’anno di X-Factor. Fortemente voluto da Morgan nella sua squadra, il giovanissimo cantante di Ronciglione è riuscito ad impressionare tutti con la sua voce tanto da conquistarsi la vittoria.

Da sempre dedito alla musica, Marco Mengoni non ha mai perso occasione di poter perseguire la sua più grossa passione. Certo, prima di dedicarsi anima e corpo al canto ha fatto tutt’altro, ma da quando ha vinto X-Factor nel 2009 il suo successo è stato tutto in salita. Non è un caso, infatti, se ad oggi è tra le voci maschili più apprezzate della musica italiana. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiato nel corso degli anni? All’epoca della sua vittoria ad X-factor aveva appena 21 anni, oggi ne ha 34, ma com’è cambiato nel tempo? Scopriamolo.

Dall’esordio ad X-factor ad oggi: com’è cambiato nel tempo Marco Mengoni

Saranno anche passati diversi anni da quando Marco Mengoni, per la prima volta in assoluto, ha partecipato ad X-Factor, ma ancora oggi il cantante di Ronciglione risulta essere inarrestabile. Voce di tantissimi singoli che conquistano tutti e cavalcano le vette di tutte le classifiche, protagonista di tournée in sold out e destinatario di riconoscimenti pazzeschi, l’ex vincitore del famoso talent è tra gli artisti più amati della musica italiana. In tantissimi, però, si chiedono come sia cambiato nel tempo Marco Mengoni? Sono trascorsi quasi più di 10 anni dalla sua vittoria, ma com’era allora?

Se a conquistare tutti è la sua bravura, non si può dire affatto di meno del suo fascino: com’è cambiato nel corso degli anni? Abbiamo rintracciato uno scatto che ce lo mostra poco prima della semifinale di X-Factor, guardate qui:

Potranno anche essere passati 13 anni dalla sua vittoria, ma noi non notiamo affatto alcun cambiamento! Che abbia solo 21 anni o ben 13 in più, Marco Mengoni non sembra essere affatto “vittima” del tempo. Certo, le mode cambiano, ma per noi è sempre identico al passato. Cosa ne pensate?

L’annuncio a sorpresa

Sui social, si sa, si è solita condividere ogni cosa. A partire da annunci di gravidanza tanto attese o di incredibili novità lavorativi, i nostri Vip utilizzano i rispettivi canali come una sorta di diario personale. È proprio per questo motivo che diversi giorni fa Marco Mengoni non ha potuto fare a meno di aggiornare il suo pubblico su un’importantissima novità. A partire dal 7 Ottobre, ma già da adesso disponibile per pre-ordinare, l’amato cantante uscirà col suo nuovo album. Intitolato Materia(Pelle), il cd del buon Mengoni conta ben 15 tracce inedite e numerosissimi featuring.

Cosa aspettate? Correte a pre-ordinare questo nuovo capolavoro di Marco Mengoni!