“Quando ero in orfanotrofio…”: triste racconto del personaggio di canale 5

“Quando ero in orfanotrofio”, il personaggio che stiamo vedendo su canale 5 si è lasciato andare e ha raccontato il suo passato.

Da quando settembre ha avuto inizio sono cominciate tutte le trasmissioni che solitamente vanno in onda durante l’anno. Manca ancora qualche programma che a breve farà il suo esordio. Con l’inizio dei format e reality, con nuove interviste e nuovi percorsi, abbiamo la possibilità di scoprire fatti inediti dei protagonisti.

Di recente un personaggio che adesso stiamo vedendo su canale 5 si è confidato con i suoi compagni, raccontando della sua infanzia. Ha aperto il discorso parlando di quando era in orfanotrofio, prima di essere adottato. Ha cominciato parlando di un episodio accaduto allora. Era in questa struttura ed era con i suoi compagni, in Ucraina. Ogni volta si nascondeva dalle maestre e iniziava a canticchiare: “Per i loro canoni anche cantare era brutto. Sapevano che io comunque continuavo a scappare e a cantare”.

Spiega che le maestre insieme al direttore di musica iniziarono per questo a cercare concorsi di musica, di canto. Mentre si confidava ha spiegato di ritenersi una persona molto fortunata. Non solo a livello musicale ma anche per quanto riguarda l’adozione, perchè a 10 anni è difficile essere adottato e invece a lui è successo.

“Quando ero in orfanotrofio”: il racconto del personaggio di canale 5

Un personaggio che stiamo seguendo su canale 5 in questi giorni si è confidato con gli altri ritornando con la mente al passato. E ‘ tornato a vagare nella sua infanzia, quando viveva in orfanotrofio in Ucraina. E’ stato adottato da una famiglia italiana che è andata lì dove allora si trovava e l’ha portato qui per crescerlo e accoglierlo con amore.

Ad Amici, Andre, allievo scelto da Arisa, si è aperto ai suoi compagni, mentre si trovava in casetta, fuori, in giardino. Ha raccontato che da bambino viveva in orfanotrofio e lui era solito scappare e nascondersi, e nel frattempo canticchiava: “Ogni due per tre io mi nascondevo dalle maestre e iniziavo a canticchiare sempre in un angolino. Per i loro canoni cantare era brutto”, ha spiegato. Ha svelato che ad un certo punto, dato che lui continuava a farlo, le maestre insieme al direttore decisero di cercare dei concorsi di musica.

L’allievo ha raccontato di sentirsi fortunato, non solo nella musica ma in generale nella vita. A 10 anni fu adottato e solitamente a quell’età non succede perchè sei già grande: “Sono arrivate queste due persone sconosciute che adesso si chiamano mamma e papà e mi dicono ‘ti vogliamo portare via, siamo la tua mamma e il tuo papà”, dice, spiegando che non sapeva cosa significasse. Ha inoltre fatto presente che i suoi genitori per adottarlo ci hanno messo 5 anni. Adesso Andre è nella scuola di Amici, pronto a far conoscere al pubblico la sua musica.