Roger Federer, il gesto che lascia tutti senza parole: l’ha fatto davvero

Al Laver Cup 2022, Roger Federer ha detto addio al Tennis dopo anni di carriera: il gesto del tennista ha lasciato tutti senza parole

L’abbandono al Tennis di uno dei volti e dei talenti che hanno fatto la storia di questo sport, ha lasciato sicuramente tutti basiti. Dopo una carriera stellare, che ha visto l’amatissimo e talentuoso Roger Federer raccogliere trofei e vittorie in giro per il mondo, il famoso tennista ha deciso di chiudere qui la propria carriera sportiva. E così, alla Laver Cup 2022, dopo l’ultimo incontro in coppia con Rafael Nadal, dal quale i due sono usciti con una sconfitta, Federer ha dichiarato la fine della sua carriera.

24 Anni di carriera nel mondo sportivo, hanno consacrato Roger Federer come uno dei talenti indiscussi nel mondo del Tennis. 20 Trofei vinti in giro per il mondo, gli hanno attribuito di fatti il soprannome di ‘King’ Federer. Insomma, non stiamo certamente parlando di un volto sconosciuto sullo schermo. Ma l’ex tennista svizzero, proprio nell’ultima serata in cui si è dibattuto il suo ultimo incontro prima di dire addio alla sua carriera, ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme che cosa ha fatto.

Roger Federer, il gesto dell’ex tennista ha spiazzato tutti

Si è tenuta a Londa, all’Arena O2 l’ultimo incontro di Roger Federer il quale nella stessa sera ha così celebrato insieme ai presenti ed a quanti fossero collegati in tempo reale, il suo addio al mondo dello sport. Una cerimonia d’addio che ha visto la commozione di tutti i presenti, compreso il talentuoso tennista svizzero che in pochi istanti si è lasciato andare ad un commovente sfogo dopo aver giocato la sua ultima partita.

Ha poi voluto fare un giro di ringraziamenti per rendere grazie a tutti coloro che gli sono sempre stati accanto. Ed a questo giro, non potevano mancare delle dolci parole anche nei confronti di sua moglie Mirka. A lei, il tennista si è detto grato di averla al proprio fianco per l’enorme supporto che la stessa a dato a lui in questi anni di carriera.

“Avresti potuto fermarmi anni fa, ma non lo hai fatto, e mi hai permesso di continuare a giocare. Sei fantastica, Grazie”, ha detto l’amatissimo ex tennista che è pronto ora a ricominciare una nuova vita.