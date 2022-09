Sofia Giaele De Donà si è fatta subito notare al GF Vip: sapete in che cosa è laureata?

Sofia Giaele De Donà è una concorrente del GF Vip, sapete in che cosa è laureata? Ha conseguito il titolo pochi mesi fa.

Il Grande Fratello Vip è partito da una settimana. Alfonso Signorini quest’anno non ha voluto, come per le scorse edizioni, presentare prima i concorrenti. Solitamente pochi giorni prima viene pubblicata la copertina su Chi con il volto di tutti i nuovi protagonisti. Questa volta ha preferito far incuriosire il pubblico.

Abbiamo scoperto chi forma il cast nelle prime due puntate. Questa settimana ci sono state già molte dinamiche che hanno interessato chi segue il reality. Ginevra Lamborghini, appena dopo il suo ingresso ha parlato del legame con la sorella, la famosissima e amata Elettra. Da tempo è noto che tra le due i rapporti non siano dei migliori. Più volte, infatti, sono uscite notizie e voci. Adesso tutto sembra essere più che confermato.

Ginevra ha riferito nella casa di essere stata l’unica a non essere stata invitata al matrimonio. Nella seconda puntata, dato che la concorrente ha più volte approfondito il discorso, Signorini ha fatto sapere della diffida che Elettra le ha fatto in seguito alle sue dichiarazioni. Questo vuol dire che non può più parlare di lei. Stando in una casa 24 ore su 24, non è facile non confidarsi con gli altri coinquilini e aprirsi. Succede che vengono a galla dettagli inediti della vita privata. E’ successo anche con Patrizia Rossetti. Appena è entrata ha parlato della sua vita intima, raccontando di non avere rapporti da circa 4 anni. Nella seconda puntata c’è stato l’ingresso di altri 8 concorrenti. Fa parte del cast anche Sofia Giaele De Donà, volto conosciuto della televisione per aver fatto parte di un altro reality. Dopo il programma la sua vita è cambiata molto, è diventata super popolare. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo in che cosa è laureata.

GF Vip, in che cosa è laureata Sofia Giaele De Donà: pochi mesi fa ha conseguito il titolo

Giovedì 22 settembre c’è stata la seconda puntata del Grande Fratello Vip. La settima edizione sembra riservare colpi di scena maggiori delle precedenti. In questa seconda diretta abbiamo scoperto il resto del cast. E’ entrato Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Gegia, Wilma Goich, Marco Bellavia, Edoardo Donnamaria, Daniele Del Moro e Sofia Giaele De Donà.

Sofia, nel video di presentazione, ha detto di essere una modella e di essere una cittadina del mondo, anzi del lusso. La prima volta che l’abbiamo vista in televisione risale al 2021. Ha fatto parte del programma Ti spedisco in convento, in onda su real time. Anche all’interno del format non aveva nascosto il suo amore per gli abiti e gli accessori preziosi. La concorrente è sposata con un imprenditore che ha circa 21 anni di differenza. Sul suo canale instagram condivise al tempo molte delle foto del matrimonio. Quel giorno ha sfoggiato un abito spettacolare, più stretto nella parte superiore, con una gonna ampia e un velo dai dettagli semplici ed eleganti. Questo è un anno importante per Sofia dato che pochi mesi fa ha realizzato un altro grande sogno, si è laureata.

A maggio ha condiviso una serie di scatti in cui indossa la corona d’alloro e mostra la tesi. Come fa sapere in basso al post, ha conseguito la laurea con 102 in Scienze della mediazione linguistica, come si legge sulla copertina del testo. Adesso è pronta a farsi conoscere meglio dal pubblico nella casa del GF Vip. Difficile non notarla quando è entrata, è molto bella e al primo impatto, per chi non l’ha seguita a Ti spedisco in convento, sembra anche molto schietta.