Splendida notizia che riguarda l’attrice di Mare Fuori: pubblico felice per lei

Arriva una splendida notizia che vede protagonista un’amata attrice di Mare Fuori: il pubblico della serie tv è in visibilio per lei.

Dopo la splendida notizia che vede coinvolto un assoluto protagonista di Mare fuori, ne arriva un’altra che rende felice tutto il pubblico della serie tv. La giovanissima attrice è entrata a far parte del suo cast solo nella seconda stagione, ma ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé.

In Mare fuori l’attrice ha vestito i panni di una giovanissima mamma disposta a tutto pur di salvare suo figlio. Arrivato nel carcere minorile napoletano con l’accusa di stupro, il giovane ragazzo ha avuto un ottimo alleato: sua mamma. La donna, certa dell’innocenza di suo figlio, ha fatto di tutto per scagionarlo e proteggerlo anche da lontano. Quando, però, si è resa conto tutti le remavano contro – persino il suo avvocato – non ha potuto fare a meno di scoprire la verità e la condanna inflittagli. Parliamo di lei: l’affascinante Luisa, la cui interprete è Enrica Pintore.

Pubblico in visibilio per l’attrice di Mare fuori: cos’è successo

Ci sarà la bella Enrica Pintore nella terza stagione di Mare fuori? Questo è tutto da vedere. Fatto sta che, nelle scorse ore, la giovanissima attrice è stata la protagonista di una splendida notizia che ha fatto impazzire di gioia tutto il suo pubblico.

Enrica Pintore è finalmente convolata a nozze! Abbiamo pochissime informazioni sulla storia d’amore – a quanto pare, infatti, l’attrice sembrerebbe essere parecchio riservata su questo aspetto della sua vita – ma sembrerebbe che il matrimonio sia stato organizzato in pochissimo tempo.

Grande gioia per tutti gli ammiratori dell’attrice, che non solo hanno potuto ammirarla in Mare Fuori, ma anche ne Il Paradiso delle signore nel ruolo di Clelia. A proposito, sapete che a farle da testimone è stato proprio un suo collega? Parliamo di Giorgio Lupano, suo ‘fidanzato’ nella soap opera di Rai Uno.

Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Tutti lo sanno: Mare fuori 3 ci sarà! Seppure al momento non sia stata ancora svelata la data di inizio della terza stagione, al pubblico conta sapere che le avventure di Pino, Edoardo, Carmine e company continueranno. Cosa dobbiamo aspettarci, però, dalle prossime puntate? Il finale di stagione scorso è stato decisamente shock, ma sembrerebbe che i prossimi episodi non saranno affatto da meno. Sul web, infatti, si è detto che il pubblico di Mare fuori assisterà alla prima relazione omosessuale. Chi ne sarà il protagonista? Immaginiamo lo sia Milos – dal momento che nella stagione scorsa ha ammesso il suo orientamento. Al momento, però, non ci sono conferme. Infine, un’anticipazione shock è trapelata sui social, destando particolare attenzione.

Insomma, sembrerebbe che – così come tutte le altre – anche la terza stagione di Mare fuori sia imperdibile. Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?