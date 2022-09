“E’ stato un evento molto duro”: l’ex GF Vip ricorda l’episodio

“E’ stato un evento molto duro”: l’ex concorrente del GF Vip ricorda un episodio di qualche anno fa.

Da quando il Grande Fratello Vip ha esordito sono passati in quella famosa casa tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Abbiamo avuto modo di conoscerli meglio dato che solitamente si conosce di un ‘vip’ maggiormente la parte professionale. Quando si entra in un reality è inevitabile che venga fuori quel lato più intimo e personale.

Sabato scorso, un’amatissima ex gieffina è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista ha toccato punti importanti di quanto vissuto in passato e che aveva avuto modo di raccontare nel programma.

Ad oggi ha lasciato alle spalle quanto vissuto e dopo la sua partecipazione al reality la sua vita è completamente cambiata. Mentre parlava a Silvia ha spiegato che dopo un episodio, che rappresenta per lei un evento molto duro, è come se si fosse svegliata da un incubo.

“E’ stato un evento molto duro”: l’ex GF Vip ricorda quell’episodio

In una recente intervista rilasciata nello studio di Silvia Toffanin, l’ex gieffina si è raccontata a tutto tondo. Molti dettagli della sua vita erano già noti dato che quando ha fatto parte del GF Vip sono venuti a galla durante le dirette.

Rosalinda Cannavò dopo averne parlato nella casa, a Verissimo è tornata a soffermare l’attenzione sugli anni passati. Un trascorso che ha deciso di mettere nero su bianco nel suo libro, Il riflesso di me. L’attrice ha parlato di quando all’epoca aveva affidato la sua vita ad altre persone. Gli era stato detto che per la televisione doveva dimagrire. Per questo, per tantissimi anni è caduta nell’anoressia: “Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente. Ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero”. L’ex gieffina ha parlato di un drammatico episodio, allacciandosi alla scomparsa dello sceneggiatore Teodosio Leosito. Oggi al riguardo c’è un processo in corso.

Ha confessato che quanto accaduto è stato un evento duro che l’ha svegliata da un incubo. E’ a quel punto che ha capito che doveva allontanarsi da quel mondo che la stava distruggendo come ha fatto con lui. Dopo la sua morte ha fatto un viaggio a Lourdes, dice, per ritrovare la fede che aveva perso. Rosalinda ha concluso dicendo che Adua non c’è più: “Finalmente è finito quest’incubo”.