La storica coppia di canale 5 si è detta addio ma adesso spunta un retroscena shock

La storica e amata coppia di canale 5 si è detta addio: adesso spunta un retroscena inaspettato.

Il 2022 ha visto nascere molte storie d’amore ma allo stesso tempo, altrettante sono terminate. Molti amori hanno deciso di ‘concretizzare’ il sentimento con il matrimonio. Sono tanti gli esempi da fare, Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo 20 anni di distanza si sono ritrovati. L’attore le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha detto sì.

Quel sì tanto atteso è stato pronunciato la prima volta a Las Vegas, segretamente. La seconda volta, invece, hanno organizzato una festa durata tutto un weekend, nella casa in Georgia di Affleck dove gli imprevisti non sono mancati. Infatti, la mamma dello sposo ha avuto un piccolo incidente, è caduta e la coppia l’ha portata in ospedale. A fine agosto si è sposata Federica Pellegrini con Matteo Giunta, suo allenatore di nuoto. Hanno detto sì a Venezia e la cerimonia è stata elegante e bellissima.

Ma non sempre l’amore trionfa e una storica coppia di canale 5 si è detta addio. In realtà si sono lasciati diverso tempo fa ma di recente sono arrivate alcune ‘dichiarazioni’ al riguardo che non tutti si aspettavano.

L’amore non sempre ha lieto fine e spesso il sentimento non basta. Una storica coppia di canale 5 si è detta addio dopo diverso tempo insieme. Nel 2016 sono convolati a nozze ma qualche anno dopo è giunta la rottura. Il loro amore è nato sotto gli occhi dei riflettori e del pubblico, ad Uomini e donne.

Ci hanno fatto sognare e lo stesso è accaduto quando hanno scelto di partecipare a Temptation Island. Da qualche anno Tara Gabrieletto e Cristian Gallella non sono più insieme. Più volte nel corso della loro storia si era parlato di una crisi in corso per poi arrivare a capire che il sentimento era troppo forte per distaccarsi. A quanto pare però non tutto può essere messo da parte e la storia è giunta alla sua conclusione. Nelle ultime settimane Tara ha risposto sui social ad alcune domande degli utenti che la seguono. Ne sono arrivate molte legate al rapporto con il suo ex marito. Qualcuno le ha chiesto se lui avesse provato a riconquistarla dopo la rottura.

L’ex corteggiatrice ha confermato, sottolineando il fatto che nel momento in cui ha abbassato le difese è sparito di nuovo. “Come ha fatto un amore grande come il vostro a finire?”, ha domandato un altro follower e lei ha detto: “A quanto pare non era un amore grande per tutti e due ma solo per me all’epoca“. Qualcuno le ha anche chiesto le cause. Questa volta ha preferito non proferire parola: “Penso che basti quello che trovi su google”. Infine, ha scritto, rispondendo ad una domanda di un utente che ha chiesto se si fossero visti che per quello esiste l’avvocato.