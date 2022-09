L’attore perde una scommessa e fa la colonscopia: così ha scoperto di avere un tumore

Grazie ad una scommessa persa, il famoso attore ha saputo di avere un tumore: una incredibile storia che deve far riflettere.

Doveva essere un gioco goliardico con un amico, una scommessa di quelle che si fanno per divertimento, e invece ha rappresentato uno di quegli episodi chiave in grado di determinare il destino. Il famoso attore ha potuto infatti scoprire in tempo un problema al colon e correre ai ripari tramite l’aiuto del medico.

E’ riuscito così a scongiurare il pericolo che la situazione si aggravasse ed oggi, fortunatamente, può raccontarlo. Una disavventura dal lieto fine, che ha voluto mettere a disposizione del prossimo, pubblicando un video su Twitter che faccia da monito per tutti. Grazie alla prevenzione, facendo controlli periodici, si possono salvare tantissime vite: questo è l’importantissimo messaggio che l’attore lancia tramite i social.

Protagonista di questa esperienza sconvolgente è la star di origini canadesi Ryan Reynolds, volto di tanti film e serie di successo come Adventureland, Buried – Sepolto, Cambio vita, X-Men le origini – Wolverine, X-Files, Woman in Gold. Sposato dal 2012 con la collega Blake Lively, conosciuta sul set di Lanterna Verde (2011), è padre di tre bambine: James, Inez e Betty, nate rispettivamente nel 2014, nel 2016 e nel 2019.

Terribile scoperta dopo una scommessa: l’attore ha saputo così di avere un tumore

Aveva fatto una scommessa con l’amico e collega Rob McElhenney ma, avendola persa, Reynolds ha dovuto fare una colonscopia. Tutta la procedura è stata filmata in un video e, ad un certo punto, il gastroenterologo Jonathan LaPook, ha trovato un polipo. Il medico ha quindi eseguito un intervento per rimuoverlo, poi ha spiegato che è stato un vero miracolo per l’attore questa diagnosi precoce. In questo modo, ha potuto correre ai ripari prima che la situazione si aggravasse.

Quanto accaduto al divo hollywoodiano è oggi il focus di uno spot sulla prevenzione del cancro negli Stati Uniti, dove il tumore al colon è tra i più diffusi. “Non avrei mai accettato di filmare una procedura medica, ma non capita tutti i giorni di aumentare la consapevolezza su qualcosa che sicuramente salverà delle vite”, ha dichiarato Reynolds.

Una vicenda che speriamo possa servire a tutti da esempio.