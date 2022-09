Benedetta Parodi mostra un angolo della sua casa: avete visto come l’ha arredata?

Benedetta Parodi ha mostrato un angolo della sua casa: avete visto come ha deciso di arredarla?

Benedetta Parodi è tornata in televisione con il programma Bake Off Italia. Il format vede la sfida di un gruppo di aspiranti pasticcieri. Quest’anno è arrivata una nuova figura nel cast. Ad affiancare Ernst Knam e Damiano Carrara c’è Tommaso Foglia.

Benedetta segue i concorrenti durante la preparazione, spesso si avvicina per dare qualche piccolo consiglio. In fatto di cucina sa, infatti ha condotto diversi programmi culinari in questi anni. Sui social è seguita da oltre 2 milioni di follower e per questo tutto quello che condivide non passa mai inosservato.

Qualche mese fa ha mostrato il bagno della sua nuova casa: “Non vi ho mostrato due cose della nuova casina: il bagno che ‘Arredissima’ ha saputo trasformare e rendere super funzionale”, e c’è un altro dettaglio su cui ha poggiato l’attenzione. Benedetta ha mostrato il cerchietto tra i capelli che, come scrive, utilizza prima di struccarsi la sera. Nei giorni scorsi con un nuovo post social ha mostrato ai follower un altro posto della sua casa.

Questi sono mesi di duro lavoro per Benedetta Parodi non solo in ambito professionale. Ad inizio settembre è tornata in televisione con Bake off Italia. Ma a quanto pare il suo impegno si è concentrato anche in altro. Tempo fa ha fatto sapere della sua nuova casa.

La foodblogger qualche mese fa pubblicò delle foto per mostrare ai suoi follower il bagno. I colori sono sul blu chiaro con alcune piccole zone di bianco. In questi giorni ha voluto aggiornare coloro che la seguono pubblicando un post con un altro angolo della casa.

A quanto pare la conduttrice ha scelto il blu come colore predominante, infatti c’è nel bagno ed è presente anche nel soggiorno. In primo piano c’è una grande televisione e al muro non c’è ancora nulla. Proprio per questo ha condiviso questo spazio per chiedere consigli sul da farsi ai suoi follower: “Intanto la parete del soggiorno è ancora vuota, specchio, quadro? Cosa metto? Aiutatemi nelle stories”, ha scritto a corredo. Avete visto come l’ha arredata? Ha scelto un arredamento molto elegante!