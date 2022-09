Brutto momento per la coppia molto amata dal pubblico: non si sposano più

Si sono conosciuti in tv e progettavano il matrimonio: con grande stupore del pubblico, lei ha annunciato a The Pipol che non si sposano più.

Il loro amore è nato sotto i riflettori e fin dal primo istante è stato molto sostenuto dal pubblico. D’altronde, il fatidico incontro è avvenuto in uno dei programmi più seguiti dagli italiani: tra avvicinamenti ed allontanamenti, la loro storia ha coinvolto milioni e milioni di telespettatori che hanno atteso per molto tempo il lieto fine.

Un happy end che effettivamente c’è stato: dopo aver partecipato insieme ad un’altra trasmissione, la coppia è tornata nello studio televisivo che ha fatto da sfondo al loro primo incontro e lui le ha romanticamente proposto di diventare sua moglie ricevendo per risposta un “sì” ricco di entusiasmo.

I due in questi anni hanno anche avuto una splendida bambina e i preparativi per il gran giorno erano già stati avviati con tanto di invitati, location, bomboniere, vestiti! Invece, come annunciato in un’intervista a The Pipol, il progetto è sfumato. E’ stata lei a decidere di annullare tutto, almeno per il momento, e al portale ha spiegato quali motivazioni l’hanno indotta a ripensarci.

Non si sposano più: cosa sta accadendo alla nota coppia

I due personaggi che abbiamo conosciuto in tv sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo, tra le coppie formatesi a Uomini e Donne più amate di sempre. Usciti insieme dalla trasmissione, hanno partecipato anche a Temptation Island, ricordate? Nonostante le incomprensioni, superarono anche quella prova ed hanno proseguito il loro cammino mostrandosi spesso felici anche sui social.

L’ex calciatore partecipò poi alla quarta edizione del GF Vip e dopo quell’esperienza, tornarono insieme a Uomini e Donne. Con loro anche Alfonso Signorini, che assistette alla proposta di nozze. Ora, intervistata da The Pipol, Ursula ha fatto sapere di aver cancellato il matrimonio: “Le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”.

La dama ha spiegato che il modo di discutere del compagno non le piace: “I modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa”. Ha pensato quindi che la migliore cosa sarebbe stata cancellare il matrimonio. Ha poi rivelato che Sossio non ha preso bene questa sua scelta: “Non l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione“.

Ursula ha esternato anche il suo bisogno di dedicarsi maggiormente a se stessa per ora: “Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no“. Da parte di Aruta, per il momento, non è giunta alcuna risposta a tali dichiarazioni.

Voi come li vedete insieme?