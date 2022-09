Chi è e cosa fa nella vita la sorella di Alessia Ventura e cugina di Luca Argentero

Tutti sanno che l’ex Letterina Alessia Ventura è cugina dell’amatissimo attore Luca Argentero: conoscete anche sua sorella?

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando vedevamo Alessia Ventura incantarci con la sua bellezza dallo studio dello storico quiz show di Canale 5 Passaparola. Erano i primi anni Duemila e prima di approdare al programma condotto da Gerry Scotti, aveva già fatto parte di Ok, il prezzo è giusto! oltre ad aver sfilato come modella di vari brand.

D’altronde, il fascino pare essere una dote di famiglia: in quegli anni, si scoprì anche la sua parentela con Luca Argentero, che nel 2003 si affacciava per la prima volta al mondo della tv partecipando alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza a Canale 5, per Alessia si sono aperte definitivamente le porte del successo: conduttrice, attrice, ballerina…tanti sono i settori dello spettacolo in cui si è messa alla prova riscuotendo sempre ottimi risultati.

E non c’è da restarne meravigliati, vista la sua preparazione, in cui non è mancato neanche lo studio della danza, sia classica che moderna. Inoltre, ricordiamo che la bella piemontese ha fatto parte anche del cast di CentoVetrine, famosissima soap opera di Canale 5, dove ha interpretato il personaggio di Eleonora Sorrenti.

Non tutti sanno che Alessia ha una sorella più piccola di nome Sara. Le due condividono spesso delle foto insieme sui social: se non le avete ancora viste, vi assicuriamo che resterete di stucco nel vedere l’incredibile somiglianza!

Alessia Ventura, sapete chi è sua sorella? Difficile distinguerle

Sara Ventura è nata nell’86 e quindi ha sei anni in meno rispetto alla sorella. Nella bio del suo profilo Instagram, dove tra l’altro conta più di 16mila seguaci, si legge che è laureata in Scienze motorie e sportive. Personal trainer ed insegnante di pilates, Sara ha un fisico atletico e super in forma come Alessia. Inoltre, dagli scatti postati, scopriamo che da poco è diventata mamma del piccolo Geo, circa un anno dopo la nascita della nipotina.

Anche come zia, Sara è sempre stata molto presente per la sorella, come si vede dagli scatti che la ritraggono con quest’ultima quando era incinta. Alessia ha infatti una figlia nata dall’unione con l’ex calciatore siciliano Gabriele Schembari. col quale è in coppia dal 2019.

Tra le due cugine di Luca Argentero c’è davvero un rapporto molto solido e, sebbene svolgano professioni differenti, trascorrono molti momenti insieme. Ma soprattutto tra loro c’è una enorme somiglianza! Entrambe more e con corpi statuari, sono molto simili anche nei lineamenti e nei colori mediterranei. Stessi occhi, stesso sorriso e carnagione identica.

Di te la verità: vedendole così vicine, si fa fatica persino a distinguerle, non è così?